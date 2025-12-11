Асен Василев: Хората ясно казаха „Оставка“ – страната няма време за отлагане

Асен Василев определи като неуспешен опита на правителството да омаловажи общественото недоволство, след като премиерът Борисов посочи, че протестите били насочени към бюджета. Според съпредседателя на ПП обаче посланието от площадите е категорично – исканията са за оставка на кабинета и промяна в начина на управление.

По думите му протестите в страната са били масови:

„В София имаше около 150 000 души – пълно от „Тодор Александров“ до университета. Пловдив беше голяма изненада – над 50 000 души, а във Варна над 30 000. Цялата страна казва на правителството: ‘Стига, подайте си оставката и не вкарвайте България в беля’“, заяви Василев.



Той подчерта, че хората искат нормални институции, добро образование, здравеопазване и европейски доходи, а не политики, които разминават приоритетите на обществото.

Според Василев протестът е бил ясен сигнал към управляващите, включително ИТН и БСП:

„Те са загубили доверието на хората. Ако вярват, че имат право да управляват – да се явят на избори“.



Съпредседателят на ПП настоя за възможно най-скоро провеждане на избори, за да може гражданската енергия от улицата да се пренесе към урните.

Той допълни, че влизането на България в еврозоната не може да бъде компрометирано и призова управляващото мнозинство да подкрепи вота на недоверие.