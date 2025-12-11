Асен Василев: Хората ясно казаха „Оставка“ – страната няма време за отлагане

Асен Василев определи като неуспешен опита на правителството да омаловажи общественото недоволство, след като премиерът Борисов посочи, че протестите били насочени към бюджета. Според съпредседателя на ПП обаче посланието от площадите е категорично – исканията са за оставка на кабинета и промяна в начина на управление.
По думите му протестите в страната са били масови:
Той подчерта, че хората искат нормални институции, добро образование, здравеопазване и европейски доходи, а не политики, които разминават приоритетите на обществото.
Според Василев протестът е бил ясен сигнал към управляващите, включително ИТН и БСП:
Съпредседателят на ПП настоя за възможно най-скоро провеждане на избори, за да може гражданската енергия от улицата да се пренесе към урните.
Той допълни, че влизането на България в еврозоната не може да бъде компрометирано и призова управляващото мнозинство да подкрепи вота на недоверие.
Петър Петров от парламентарната група на "Възраждане" изложи пред медиите в кулоарите на Народното събрание още един аргумент, поради който политическата сила ще подкрепи вота на недоверие към кабинета "Желязков".