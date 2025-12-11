Асен Василев: „Победа за народа – следват честни избори!“

Асен Василев благодари на всички граждани, които излязоха на протестите, заявявайки, че те са показали ясно, че „България не може да се управлява по този начин“. По думите му това е едва първата крачка към нормалното европейско развитие на страната, съобщи БГНЕС.
Той определи случващото се като победа за всички български граждани, а предстоящата задача – да се изгради държава, която работи в интерес на всеки човек, а не за един-единствен, който „щеше да прави държава с голямо ‘Д’“.
Министър-председателят Росен Желязков официално депозира оставката на водения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание.
До избирането на нов кабинет правителството на Желязков...