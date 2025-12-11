Атанасов: Властта е делегитимирана, въпросът е кога ще подаде оставка

Властта е делегитимирана и не може да продължи да управлява – така съпредседателят на „Демократична България“ Атанас Атанасов коментира политическата ситуация в ефира на „Здравей, България“. Според него, ако Бойко Борисов желае да преживее „мъката с Орешарски“, управляващите могат да продължат в същия дух.

Атанасов подчерта, че на последния протест името на премиера Желязков дори не е било чуто.

„Това означава, че никой не го припознава като фактор. Той няма собствена воля. Решенията в държавата се взимат на друго място. Хората знаят, че има паралелен център на власт. Влакът тръгна, няма спиране – въпросът е кога ще дойде оставката“, заяви той.



По думите му сега ключовият въпрос е как ще бъдат проведени следващите избори. Атанасов припомни, че предсрочен вот трябва да бъде организиран от служебен кабинет, като съставът му – особено фигурата на вътрешния министър – е от съществено значение.

Относно бъдещия служебен премиер, който според промените в Конституцията трябва да бъде избран от „домовата книга“ на управляващото мнозинство, Атанасов коментира:

„Променихме веднъж Конституцията. Това не е най-доброто дело, в което съм участвал“.



В заключение той посочи, че е необходимо да се проведе кръгла маса, на която политическите сили да постигнат споразумение за промени в правилата.

