НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Атанасов: Властта е делегитимирана, въпросът е кога ще подаде оставка

          0
          43
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Властта е делегитимирана и не може да продължи да управлява – така съпредседателят на „Демократична България“ Атанас Атанасов коментира политическата ситуация в ефира на „Здравей, България“. Според него, ако Бойко Борисов желае да преживее „мъката с Орешарски“, управляващите могат да продължат в същия дух.

          - Реклама -

          Атанасов подчерта, че на последния протест името на премиера Желязков дори не е било чуто.

          „Това означава, че никой не го припознава като фактор. Той няма собствена воля. Решенията в държавата се взимат на друго място. Хората знаят, че има паралелен център на власт. Влакът тръгна, няма спиране – въпросът е кога ще дойде оставката“, заяви той.

          По думите му сега ключовият въпрос е как ще бъдат проведени следващите избори. Атанасов припомни, че предсрочен вот трябва да бъде организиран от служебен кабинет, като съставът му – особено фигурата на вътрешния министър – е от съществено значение.

          Относно бъдещия служебен премиер, който според промените в Конституцията трябва да бъде избран от „домовата книга“ на управляващото мнозинство, Атанасов коментира:

          „Променихме веднъж Конституцията. Това не е най-доброто дело, в което съм участвал“.

          В заключение той посочи, че е необходимо да се проведе кръгла маса, на която политическите сили да постигнат споразумение за промени в правилата.

          Властта е делегитимирана и не може да продължи да управлява – така съпредседателят на „Демократична България“ Атанас Атанасов коментира политическата ситуация в ефира на „Здравей, България“. Според него, ако Бойко Борисов желае да преживее „мъката с Орешарски“, управляващите могат да продължат в същия дух.

          - Реклама -

          Атанасов подчерта, че на последния протест името на премиера Желязков дори не е било чуто.

          „Това означава, че никой не го припознава като фактор. Той няма собствена воля. Решенията в държавата се взимат на друго място. Хората знаят, че има паралелен център на власт. Влакът тръгна, няма спиране – въпросът е кога ще дойде оставката“, заяви той.

          По думите му сега ключовият въпрос е как ще бъдат проведени следващите избори. Атанасов припомни, че предсрочен вот трябва да бъде организиран от служебен кабинет, като съставът му – особено фигурата на вътрешния министър – е от съществено значение.

          Относно бъдещия служебен премиер, който според промените в Конституцията трябва да бъде избран от „домовата книга“ на управляващото мнозинство, Атанасов коментира:

          „Променихме веднъж Конституцията. Това не е най-доброто дело, в което съм участвал“.

          В заключение той посочи, че е необходимо да се проведе кръгла маса, на която политическите сили да постигнат споразумение за промени в правилата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бюджет на ДОО влязъл в НС без решение на комисията, ПП–ДБ поиска оставки

          Георги Петров -
          От ПП–ДБ сигнализираха за сериозно процедурно нарушение в Народното събрание, след като бюджетът на Държавното обществено осигуряване беше внесен за обсъждане в пленарната зала,...
          Политика

          Петър Петров: Икономически интереси бавят кръвните проби на шофьорите

          Десислава Димитрова -
          Петър Петров от парламентарната група на "Възраждане" изложи пред медиите в кулоарите на Народното събрание още един аргумент, поради който политическата сила ще подкрепи вота на недоверие към кабинета "Желязков".
          Политика

          Асен Василев: Хората ясно казаха „Оставка“ – страната няма време за отлагане

          Георги Петров -
          Асен Василев определи като неуспешен опита на правителството да омаловажи общественото недоволство, след като премиерът Борисов посочи, че протестите били насочени към бюджета. Според...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions