Атанасов: Властта е делегитимирана, въпросът е кога ще подаде оставка

Властта е делегитимирана и не може да продължи да управлява – така съпредседателят на „Демократична България“ Атанас Атанасов коментира политическата ситуация в ефира на „Здравей, България“. Според него, ако Бойко Борисов желае да преживее „мъката с Орешарски“, управляващите могат да продължат в същия дух.
Атанасов подчерта, че на последния протест името на премиера Желязков дори не е било чуто.
По думите му сега ключовият въпрос е как ще бъдат проведени следващите избори. Атанасов припомни, че предсрочен вот трябва да бъде организиран от служебен кабинет, като съставът му – особено фигурата на вътрешния министър – е от съществено значение.
Относно бъдещия служебен премиер, който според промените в Конституцията трябва да бъде избран от „домовата книга“ на управляващото мнозинство, Атанасов коментира:
В заключение той посочи, че е необходимо да се проведе кръгла маса, на която политическите сили да постигнат споразумение за промени в правилата.
