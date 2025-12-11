Материалното осигуряване и нивото на обучение на повечето руски части остават критично ниски, заяви заместник-командирът на Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) „Азов“ Максим Жорин в ефира на День.LIVE.

Според него това не е просто липса на комфорт – в много случаи доставките не отговарят дори на минималното основно ниво.

„Никой не е планирал да харчи повече за тях. Тази страна има съвсем различно отношение към собствения си народ, така че те съзнателно решават, че тези мобилизирани войски ще оцелеят само за сравнително кратък период от време, което означава, че няма смисъл да се инвестират усилия и ресурси в тях“, подчерта Жорин.

В същото време, отбеляза той, Русия значително по-активно финансира определени области – предимно безпилотни части, които имат съвсем различни стандарти за поддръжка.

Жорин също така отбеляза, че руските войски преди са били подсилвани с цели формирования, но сега подкрепленията пристигат седмично на малки групи, които веднага се изпращат на фронтовата линия практически без обучение. Той добави, че загубите на руските войски са толкова високи, че те вече не са в състояние да поддържат числеността на частите си по никакъв друг начин. Руснаците на практика изпращат много мобилизирани войници на смърт: те са докарани, оставени, дадена им е задача и веднага са хвърлени на фронтовата линия.