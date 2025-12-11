НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          „Азов“: Русия изначално не планира дълъг живот за своите мобилизирани

          0
          185
          Максим Жорин
          Максим Жорин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Материалното осигуряване и нивото на обучение на повечето руски части остават критично ниски, заяви заместник-командирът на Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) „Азов“ Максим Жорин в ефира на День.LIVE.

          - Реклама -

          Според него това не е просто липса на комфорт – в много случаи доставките не отговарят дори на минималното основно ниво.

          „Никой не е планирал да харчи повече за тях. Тази страна има съвсем различно отношение към собствения си народ, така че те съзнателно решават, че тези мобилизирани войски ще оцелеят само за сравнително кратък период от време, което означава, че няма смисъл да се инвестират усилия и ресурси в тях“, подчерта Жорин.

          В същото време, отбеляза той, Русия значително по-активно финансира определени области – предимно безпилотни части, които имат съвсем различни стандарти за поддръжка.

          Жорин също така отбеляза, че руските войски преди са били подсилвани с цели формирования, но сега подкрепленията пристигат седмично на малки групи, които веднага се изпращат на фронтовата линия практически без обучение. Той добави, че загубите на руските войски са толкова високи, че те вече не са в състояние да поддържат числеността на частите си по никакъв друг начин. Руснаците на практика изпращат много мобилизирани войници на смърт: те са докарани, оставени, дадена им е задача и веднага са хвърлени на фронтовата линия.

          Материалното осигуряване и нивото на обучение на повечето руски части остават критично ниски, заяви заместник-командирът на Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) „Азов“ Максим Жорин в ефира на День.LIVE.

          - Реклама -

          Според него това не е просто липса на комфорт – в много случаи доставките не отговарят дори на минималното основно ниво.

          „Никой не е планирал да харчи повече за тях. Тази страна има съвсем различно отношение към собствения си народ, така че те съзнателно решават, че тези мобилизирани войски ще оцелеят само за сравнително кратък период от време, което означава, че няма смисъл да се инвестират усилия и ресурси в тях“, подчерта Жорин.

          В същото време, отбеляза той, Русия значително по-активно финансира определени области – предимно безпилотни части, които имат съвсем различни стандарти за поддръжка.

          Жорин също така отбеляза, че руските войски преди са били подсилвани с цели формирования, но сега подкрепленията пристигат седмично на малки групи, които веднага се изпращат на фронтовата линия практически без обучение. Той добави, че загубите на руските войски са толкова високи, че те вече не са в състояние да поддържат числеността на частите си по никакъв друг начин. Руснаците на практика изпращат много мобилизирани войници на смърт: те са докарани, оставени, дадена им е задача и веднага са хвърлени на фронтовата линия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          WSJ: САЩ са предали на Европа секретен план за връщане на Русия в западната икономика

          Иван Христов -
          През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп е предала на европейските си партньори поредица от документи – всеки от които е само...
          Война

          ISW: Доброволците свършиха, Русия готви скрита мобилизация на резервисти

          Иван Христов -
          Руският президент Владимир Путин вероятно подготвя скрита мобилизация на резервисти, за да компенсира изчерпването на доброволците за войната срещу Украйна. Това се твърди в...
          Война

          ЕС иска да купи С-400 от Турция, за да я предаде на Украйна

          Иван Христов -
          ЕС обсъжда идеята за закупуване на руските системи за противовъздушна отбрана С-400 от Турция и прехвърлянето им на Украйна, съобщи добре информиран дипломатически източник...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions