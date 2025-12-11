НА ЖИВО
          Българското градинарство официално влезе в унгарския регистър

          Златина Петкова
          Традицията на българското градинарство официално влезе в унгарския регистър. За това разказаха повече в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев гостите д-р Диана Митева и Ганчо Александров.

          На 17-и октомври, когато е Денят на нематериалното културно наследство  в Етнографския музей на открито в Сентендре – Сканзен, Унгария, се е състояла церемония по връчване на дипломите на представителите на общностите, включени тази година в унгарския регистър на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. 

          Д-р Диана Митева обясни, че в Унгария ще се създаде нов музей, който ще е посветен изцяло на българското градинарство и допълни, че тя ще участва в избора и подредбата на експонатите.

          Гостенката посочи още, че българи, живеещи в Унгария всяка година сеят наши домати, тъй като са получили семена от родните сортове.

          Ганчо Александров обясни, че се е запознал с Митева преди пет години и разказа, че тя му е помогнала да се потопи в света на традиционните български занаяти.

