Традицията на българското градинарство официално влезе в унгарския регистър. За това разказаха повече в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев гостите д-р Диана Митева и Ганчо Александров.

На 17-и октомври, когато е Денят на нематериалното културно наследство в Етнографския музей на открито в Сентендре – Сканзен, Унгария, се е състояла церемония по връчване на дипломите на представителите на общностите, включени тази година в унгарския регистър на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Д-р Диана Митева обясни, че в Унгария ще се създаде нов музей, който ще е посветен изцяло на българското градинарство и допълни, че тя ще участва в избора и подредбата на експонатите.

Гостенката посочи още, че българи, живеещи в Унгария всяка година сеят наши домати, тъй като са получили семена от родните сортове.

Ганчо Александров обясни, че се е запознал с Митева преди пет години и разказа, че тя му е помогнала да се потопи в света на традиционните български занаяти.