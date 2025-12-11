Министър-председателят на Белгия Барт Де Вевер изрази остра критична позиция относно предложението на Европейската комисия (ЕК) за използване на замразените руски активи в полза на Украйна. В коментар за телевизионния канал VRT NWS той определи идеята за предоставяне на „репарационен заем“ като „кражба на пари“. Де Вевер подчерта, че подобни действия могат да бъдат рискови.

„Разбира се, има по-добри решения от кражбата на пари от руската централна банка. Това е радикална стъпка. Мисля, че е много неразумна и необмислена", заяви белгийският премиер.

Основното притеснение на Де Вевер е свързано с потенциални съдебни искове срещу страната, ако Европейският съюз пристъпи към конфискация на активите, съхранявани в базирания в Брюксел депозитар Euroclear. От началото на войната в Украйна Euroclear държи замразени руски активи на стойност 193 милиарда евро.

Белгийските власти са в процес на преговори с Европейската комисия, за да установят дали предложението на Урсула фон дер Лайен може да отговори на изискванията на Брюксел. Де Вевер настоява условията да бъдат „рационални, разумни и оправдани“.

На фона на белгийските опасения, председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард изрази по-умерено мнение относно преработената версия на плана. Според нея, последното предложение на ЕС за финансова подкрепа на Украйна е най-близкото досега до съответствие с международното право. Лагард, която традиционно изразява загриженост за репутацията на еврото, поясни своята позиция:

„Това е много, много изключителен случай и той не отнема правото на собственост на Русия върху активите“, коментира Лагард.

Тя допълни, че ЕС трябва ясно да обясни действията си и да увери света, че не конфискува суверенни активи единствено поради собствен интерес.

Междувременно Антонио Коща отбеляза, че Европа е близо до решение, като се работи по техническо и правно уточняване, което да събере необходимото квалифицирано мнозинство или пълно съгласие.