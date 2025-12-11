Бенфика повали Наполи и възроди надеждите си в Шампионската лига

Бенфика запази жива мечтата си за елиминациите в Шампионската лига след впечатляваща победа с 2:0 над намиращия се в отлична форма Наполи. Пред над 54 000 зрители на „Ещадио да Луж“, Жозе Моуриньо спечели тактическата битка срещу Антонио Конте, а домакините демонстрираха завидна ефективност и зрялост. Ричард Риос и Леандро Барейро бяха точни за успеха, който можеше да бъде и много по-изразителен, ако не бяха пропуските през първата част.

Мачът започна във вихрено темпо, като Бенфика наложи агресивна преса още от първия съдийски сигнал. Домакините буквално обстрелваха вратата на Наполи в началните минути. В 11-ата минута Франьо Иванович излезе сам срещу вратаря, но Ваня Милинкович-Савич спаси блестящо, а при добавката Аурснес не уцели вратата.

Само осем минути по-късно „орлите“ направиха нов шокиращ пропуск. Аурснес се озова на чиста позиция след грешка на вратаря, но вместо да подаде на свободния Иванович, стреля в аут.

Логичното все пак се случи в 20-ата минута. След центриране на Дал и разбъркване в наказателното поле, топката стигна до Ричард Риос, който отблизо не остави шансове на сръбския страж на гостите – 1:0.

Наполи се опита да реагира след половин час игра. Бившият любимец на „Луж“ Давид Нерес бе активен, а Ди Лоренцо пропусна с глава в 31-ата минута. Въпреки това, полувремето завърши с доминация на „червените“.

Втората част започна по мечтания за Моуриньо начин. В 49-ата минута, след образцова контраатака, голмайсторът Риос влезе в ролята на асистент. Той центрира перфектно към Леандро Барейро, който завърши хладнокръвно като типичен таран за 2:0.

С комфортен аванс, Бенфика промени тактиката си. Тимът на Моуриньо отстъпи владението на Наполи, но затвори всички пространства към вратата на Трубин, демонстрирайки изключителна тактическа дисциплина. Иванович продължи да тормози защитата на италианците, изкарвайки жълт картон на Ноа Ланг след бърз пробив.

В последните 15 минути резервата Вангелис Павлидис на два пъти можеше да направи резултата класически, но Милинкович-Савич го отчая с нови спасявания.

Финалът на мача бе белязан от дебюта на двама младоци от академията на Бенфика – Тиаго Фрейтас и 17-годишния световен шампион до 17 г. Жозе Нето.