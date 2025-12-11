Бетис продължава с убедителното представяне в Лига Европа

Бетис записа четвърта победа в Лига Европа, побеждавайки като гост с 3:1 Динамо Загреб.

Испанският тим събра актив от 14 точки на второто място във временното класиране, докато хърватите са точно под чертата на класиращите се за следващия кръг, заемайки 25-а позиция със седем точки от шест мача.

Гостите поведоха в 31-ата минута, когато Серхи Домингес се опита да пресече пас, но вместо това я прати в собствената си врата.

Само три минути след това Бетис вкара втори гол. Седрик Бакамбу намери Родриго Рикелме с добър пас, а той с прецизен изстрел в долния десен ъгъл увеличи аванса на „вердибланкос“.

В 38-ата минута Антони се възползва от грешка на футболист на Динамо и от границата на наказателното поле се разписа за 3:0 в полза на Бетис.

В началото на втората част Ез Абде падна на тревата и имаше претенции за дузпа, но след прегледа с ВАР такава не последва.

Абде уцели напречната греда в 61-ата минута.

Динамо Загреб стигна до почетно попадение в 89-ата минута. Миха Зайц центрира от корнер, а Нико Галешич засече топката във вратата на Алваро Вайес.