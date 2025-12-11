Разследващи от германските издания BILD, WELT и академията Axel Springer анализираха класифицирани доклади от германските служби за сигурност, които са регистрирали 1072 инцидента, включващи 1955 неидентифицирани дрона от началото на годината. Тези устройства се появяват предимно вечер, често на групи, и са насочени към военни бази на Бундесвера, тренировъчни площадки на НАТО и критична инфраструктура, съобщава BILD.

Сравнението с навигационните данни от кораби в Балтийско море разкри съвпадения: например на 16 май, когато руският товарен кораб Lauga е бил наблизо, полицията е регистрирала появата на седем дрона. Впоследствие корабът е бил инспектиран в Белгия, където не е открито нищо, но преди това е бил базиран в Тартус, Сирия, близо до руска военна база, а след това се е насочил към Санкт Петербург, към терминала на „Росатом“, известна със собствените си дронове.

Подобни съвпадения са регистрирани и с корабите HAV Snapper и HAV Dolphin, които официално са собственост на норвежка компания, но редовно се обслужват в корабостроителницата „Прегол“ в Калининград, свързана с руската армия. Докато плаваха в Килския залив, Германия наблюдаваше „рояци от дронове“ над съоръжения на ThyssenKrupp Marine Systems и други стратегически обекти.

Екипажът на HAV Dolphin се оказа изцяло руски, а германското разследване беше повърхностно. Европейските разузнавателни агенции потвърдиха, че тези кораби вероятно действат в интерес на Русия. Федералното министерство на вътрешните работи на Германия призна евентуалното участие на чужди държави в някои прелети на дронове, което би могло да показва шпионаж.

По-рано беше съобщено, че Полша планира да обучава своите екипи за борба с дронове в учебен център на НАТО, използвайки техники, разработени от украински оператори. Той подчерта, че украинските специалисти притежават най-модерното оборудване за борба с дронове и безценен практически опит в противодействието на руски атаки. Ето защо полските войски ще преминат обучение под украинско наблюдение, за да бъдат по-добре подготвени за потенциални заплахи.