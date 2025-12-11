Борисов: Утре оставката е първа точка, никакво преформатиране няма да има (ВИДЕО)

Бойко Борисов говори пред актива на ГЕРБ минути след оставката на правителството „Желязков“ и отправи серия от остри критики към ПП–ДБ, към протестите и към управлението на финансите по време на „Промяната“. Лидерът на ГЕРБ обяви, че кабинетът е подал оставка, „за да не бъде разбран грешно“, и че утре гласуването трябва да е първа точка в парламента.

Борисов настоя, че ГЕРБ не е „спазарявал“ нищо и обяви като тежък проблем подписването на „6 милиарда, които излизат от България“, като използва думата „хариза“:

„Хариза ли? На младите турци по милион и 50 000 на ден. Това не е проблем. Това не е проблем. Искам всичко това да го разказвате.“

Той се оплака, че изтеглянето на бюджета е било използвано срещу него:

„Казах, че ще изтеглим бюджета, ама пак вие сте виновни, защото ми казахте процедурно, че не може. Те се възползваха от това.“

Борисов подчерта, че оставката е подадена, за да не се спекулира повече:

„Оставката е депозирана. Утре е първа точка. Да бъде приключено.“

„Никакво преформатиране няма да има“

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен:

„Никакво преформатиране няма да има. Техните тарикатски номера няма да минат. Няма повече да се катерят на гърба ми никой.“

Борисов вметна и шеговити коментари, включително за нов „знак“ вместо пляскане и предложи конкурс „за младите“ да измислят такъв.

„Правителство в оставка не работи“

Той предупреди, че без приети бюджети ситуацията ще се влоши:

„Никакъв бюджет няма да се гледа от нас. Хората трябва да знаят: правителство в оставка не работи.“ „Администрацията знае, че си заминават, няма да се напънат.“

Борисов заяви, че е искал „20 дни отсрочка“, за да не се стига до хаос, но ПП–ДБ отказали.

„Да си носят отговорност – Василев и компания“

„Да си носят отговорност Василев и компания.“

След това Борисов показа пред актива серия от стари графики, табла и схеми, твърдейки, че още през 2022 г. е изобличавал „ала-бала“ при машинния вот, злоупотреби, корупционни схеми и посредници при газа.

Критики към „Промяната“ и цените на горивата

Борисов посочи листове с дати от 2022 г. и заяви, че:

„При промяната дизелът беше 3,47, бензинът – 3,33. След падането им – над 50–80 стотинки надолу.“

И добави:

„Забравиха ли младите хора как ги обраха?“

Атаки към протестите и опозицията

Борисов критикува срещата на различни политически фигури на протестите:

„Онзи ден БОЕЦ бяха пред президентството да кажат, че не го искат, а той им казва: ‘Аз загрявам, за да дойда да ви оглавя’.“

Според него ситуацията е непредвидима: