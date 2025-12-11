Борисов: Утре оставката е първа точка, никакво преформатиране няма да има (ВИДЕО)

Бойко Борисов говори пред актива на ГЕРБ минути след оставката на правителството „Желязков“ и отправи серия от остри критики към ПП–ДБ, към протестите и към управлението на финансите по време на „Промяната“. Лидерът на ГЕРБ обяви, че кабинетът е подал оставка, „за да не бъде разбран грешно“, и че утре гласуването трябва да е първа точка в парламента.
Борисов настоя, че ГЕРБ не е „спазарявал“ нищо и обяви като тежък проблем подписването на „6 милиарда, които излизат от България“, като използва думата „хариза“:
Той се оплака, че изтеглянето на бюджета е било използвано срещу него:
Борисов подчерта, че оставката е подадена, за да не се спекулира повече:
„Никакво преформатиране няма да има“
Лидерът на ГЕРБ беше категоричен:
Борисов вметна и шеговити коментари, включително за нов „знак“ вместо пляскане и предложи конкурс „за младите“ да измислят такъв.
„Правителство в оставка не работи“
Той предупреди, че без приети бюджети ситуацията ще се влоши:
Борисов заяви, че е искал „20 дни отсрочка“, за да не се стига до хаос, но ПП–ДБ отказали.
„Да си носят отговорност – Василев и компания“
След това Борисов показа пред актива серия от стари графики, табла и схеми, твърдейки, че още през 2022 г. е изобличавал „ала-бала“ при машинния вот, злоупотреби, корупционни схеми и посредници при газа.
Критики към „Промяната“ и цените на горивата
Борисов посочи листове с дати от 2022 г. и заяви, че:
И добави:
Атаки към протестите и опозицията
Борисов критикува срещата на различни политически фигури на протестите:
Според него ситуацията е непредвидима:
Отново виновни има.Години наред все едно и също си говори този човек. Истината е, че ако толкова години не управляваше България, сега нямаше да сме на това положение-без медици, без млади и умни българи, без икономика,и т.н., и т.н., но Борисов продължава да си вярва, че българите не можем без него.