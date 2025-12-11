НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          Борисов: Утре оставката е първа точка, никакво преформатиране няма да има (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Бойко Борисов говори пред актива на ГЕРБ минути след оставката на правителството „Желязков“ и отправи серия от остри критики към ПП–ДБ, към протестите и към управлението на финансите по време на „Промяната“. Лидерът на ГЕРБ обяви, че кабинетът е подал оставка, „за да не бъде разбран грешно“, и че утре гласуването трябва да е първа точка в парламента.

          Борисов настоя, че ГЕРБ не е „спазарявал“ нищо и обяви като тежък проблем подписването на „6 милиарда, които излизат от България“, като използва думата „хариза“:

          „Хариза ли? На младите турци по милион и 50 000 на ден. Това не е проблем. Това не е проблем. Искам всичко това да го разказвате.“

          Той се оплака, че изтеглянето на бюджета е било използвано срещу него:

          „Казах, че ще изтеглим бюджета, ама пак вие сте виновни, защото ми казахте процедурно, че не може. Те се възползваха от това.“

          Борисов подчерта, че оставката е подадена, за да не се спекулира повече:

          „Оставката е депозирана. Утре е първа точка. Да бъде приключено.“

          OФИЦИАЛНО: : Оставката на Желязков вече е в парламента OФИЦИАЛНО: : Оставката на Желязков вече е в парламента

          „Никакво преформатиране няма да има“

          Лидерът на ГЕРБ беше категоричен:

          „Никакво преформатиране няма да има. Техните тарикатски номера няма да минат. Няма повече да се катерят на гърба ми никой.“

          Борисов вметна и шеговити коментари, включително за нов „знак“ вместо пляскане и предложи конкурс „за младите“ да измислят такъв.

          „Правителство в оставка не работи“

          Той предупреди, че без приети бюджети ситуацията ще се влоши:

          „Никакъв бюджет няма да се гледа от нас. Хората трябва да знаят: правителство в оставка не работи.“ „Администрацията знае, че си заминават, няма да се напънат.“

          Борисов заяви, че е искал „20 дни отсрочка“, за да не се стига до хаос, но ПП–ДБ отказали.

          „Да си носят отговорност – Василев и компания“

          „Да си носят отговорност Василев и компания.“

          След това Борисов показа пред актива серия от стари графики, табла и схеми, твърдейки, че още през 2022 г. е изобличавал „ала-бала“ при машинния вот, злоупотреби, корупционни схеми и посредници при газа.

          Критики към „Промяната“ и цените на горивата

          Борисов посочи листове с дати от 2022 г. и заяви, че:

          „При промяната дизелът беше 3,47, бензинът – 3,33. След падането им – над 50–80 стотинки надолу.“

          И добави:

          „Забравиха ли младите хора как ги обраха?“

          Атаки към протестите и опозицията

          Борисов критикува срещата на различни политически фигури на протестите:

          „Онзи ден БОЕЦ бяха пред президентството да кажат, че не го искат, а той им казва: ‘Аз загрявам, за да дойда да ви оглавя’.“

          Според него ситуацията е непредвидима:

          „Какво ще стане? Само Господ знае вече за България.“

          Инциденти

          Операцията тръгва: На 12 декември започва изтеглянето на изоставения танкер „Кайрос“

          Пламена Ганева -
          Танкерът „Кайрос“, заседнал край Ахтопол на 5 декември, е бил изоставен от турския влекач заради лошо време, което го е оставило неуправляем и без...
          Политика

          OФИЦИАЛНО: : Оставката на Желязков вече е в парламента

          Пламена Ганева -
          Министър-председателят Росен Желязков официално депозира оставката на водения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание. До избирането на нов кабинет правителството на Желязков...
          Политика

          Радостин Василев: Пеевски не знаеше какво ще се случи днес

          Никола Павлов -
          След оставката на кабинета „Желязков“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев отправи остра позиция към премиера в оставка и към управляващите. Още в началото той подчерта,...

          1. Отново виновни има.Години наред все едно и също си говори този човек. Истината е, че ако толкова години не управляваше България, сега нямаше да сме на това положение-без медици, без млади и умни българи, без икономика,и т.н., и т.н., но Борисов продължава да си вярва, че българите не можем без него.

