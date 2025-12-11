Бюджет на ДОО влязъл в НС без решение на комисията, ПП–ДБ поиска оставки

От ПП–ДБ сигнализираха за сериозно процедурно нарушение в Народното събрание, след като бюджетът на Държавното обществено осигуряване беше внесен за обсъждане в пленарната зала, без да е разгледан и одобрен от ресорната социална комисия.

Ивайло Мирчев и Асен Василев определиха ситуацията като поредното безобразие.

„Ако Пеевски и Борисов не подадат оставка, това трябва да направи Росен Желязков. Ако има някакво останало достойнство – да дойде и да подаде оставка“, заявиха от ПП–ДБ.



Според Асен Василев управляващите продължават да показват пренебрежение към процедурите и нормалния парламентарен ред:

„Тези хора не разбраха, че по този начин няма да стане“, коментира той.



Акад. Николай Денков се обърна директно към Кирил Добрев, напомняйки за събитията от февруари 1997 г.: