      четвъртък, 11.12.25
          Бюджет на ДОО влязъл в НС без решение на комисията, ПП–ДБ поиска оставки

          Георги Петров
          От ПП–ДБ сигнализираха за сериозно процедурно нарушение в Народното събрание, след като бюджетът на Държавното обществено осигуряване беше внесен за обсъждане в пленарната зала, без да е разгледан и одобрен от ресорната социална комисия.

          Ивайло Мирчев и Асен Василев определиха ситуацията като поредното безобразие.

          „Ако Пеевски и Борисов не подадат оставка, това трябва да направи Росен Желязков. Ако има някакво останало достойнство – да дойде и да подаде оставка“, заявиха от ПП–ДБ.

          Според Асен Василев управляващите продължават да показват пренебрежение към процедурите и нормалния парламентарен ред:

          „Тези хора не разбраха, че по този начин няма да стане“, коментира той.

          Акад. Николай Денков се обърна директно към Кирил Добрев, напомняйки за събитията от февруари 1997 г.:

          „Тогава се говореше за гражданска война, и неговият баща направи това, което сега БСП трябва да направи. Надявам се да оттеглят подкрепата си.“

