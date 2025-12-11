Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене въпреки спорната процедура

Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщи репортер на БГНЕС. Законопроектът бе подкрепен със 122 гласа „за“, 89 „против“ и без „въздържали се“.
Подкрепа дадоха:
- 61 депутати от ГЕРБ–СДС
- 23 от „ДПС – Ново начало“
- 18 от „БСП – Обединена левица“
- 17 от „Има такъв народ“
- 3 независими народни представители
„Против“ гласуваха:
- 33 народни представители от ПП–ДБ
- 13 от „Алианс за права и свободи“
- 10 от МЕЧ
Законопроектът беше разгледан и одобрен във вторник от Комисията по бюджет и финанси, но не и от Комисията по труда и социалната политика, която не успя да събере кворум. Въпреки това той беше включен днес в програмата на Народното събрание, което предизвика остра реакция от страна на ПП–ДБ, които определиха процедурата като нарушение и поредно доказателство за хаотично управление.
