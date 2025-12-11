Лидерът на „Републиканци за България“ и бивш заместник-председател на ГЕРБЦветан Цветанов излезе с остра позиция относно масовия протест в София, който събра над 150 000 граждани. Според Цветанов, недоволството под надслов „Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта“ представлява най-голямата мобилизация на гражданска енергия след събитията от 2013 и 2020 година.
В коментар, публикуван в социалната мрежа Фейсбук, бившият вътрешен министър подчерта, че гражданите са излезли на улицата не заради конкретни политически сили, а за да се противопоставят на модела, „който убива държавността“. Той определи събитията като реакция срещу арогантността, корупцията и политическите зависимости.
В своя анализ Цветанов се разграничи категорично от настоящото ръководство на партията, която е помогнал да се изгради. Той изрази увереност, че почтените членове на ГЕРБ подкрепят свободните граждани, а не защитниците на статуквото. Според него партията е претърпяла пълна подмяна.
Той назова конкретни имена от сегашния елит на ГЕРБ, които определи като „конформистко ръководство“ и „гръбнакът на разпада“. Сред изброените са Даниел Митов, Росен Желязков, Тома Биков, Мирослав Боршош, Деница Сачева, Костадин Ангелов и Рая Назарян. По думите на Цветанов, те са „временно ползващи се“ от партията, които не защитават принципи, а пазят постове.
Цветанов настоява за незабавни действия, включващи пълно оттегляне на сегашното ръководство и прекъсване на зависимостите от ДПС. В заключение той се обърна към редовите членове на структурата, споделяйки, че в разговори с тях усеща гняв и разочарование:
