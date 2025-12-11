НА ЖИВО
          Цветанов: Борисов държи ГЕРБ като заложник

          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на „Републиканци за България“ и бивш заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов излезе с остра позиция относно масовия протест в София, който събра над 150 000 граждани. Според Цветанов, недоволството под надслов „Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта“ представлява най-голямата мобилизация на гражданска енергия след събитията от 2013 и 2020 година.

          В коментар, публикуван в социалната мрежа Фейсбук, бившият вътрешен министър подчерта, че гражданите са излезли на улицата не заради конкретни политически сили, а за да се противопоставят на модела, „който убива държавността“. Той определи събитията като реакция срещу арогантността, корупцията и политическите зависимости.

          „Посланието беше ясно и силно: „Оставка!“, „Не на мафията!“, „Вън Борисов и Пеевски!“ Това не е просто протест. Това е диагноза на управляващия модел“,

          написа Цветанов, допълвайки, че исканията на гражданите са напълно легитимни и справедливи.

          В своя анализ Цветанов се разграничи категорично от настоящото ръководство на партията, която е помогнал да се изгради. Той изрази увереност, че почтените членове на ГЕРБ подкрепят свободните граждани, а не защитниците на статуквото. Според него партията е претърпяла пълна подмяна.

          „Партията, която изградихме, днес е приватизирана и пленена. От 2020 г. управлението на Бойко Борисов окончателно се откъсна от принципите, върху които създадохме ГЕРБ – отговорност, почтеност и служене на хората. През последните пет години вместо модерна политическа общност се оформи затворен кръг от зависими и послушни фигури, за които властта е прикритие, а личното им оцеляване – основна цел“,

          заяви Цветанов.

          Той назова конкретни имена от сегашния елит на ГЕРБ, които определи като „конформистко ръководство“ и „гръбнакът на разпада“. Сред изброените са Даниел Митов, Росен Желязков, Тома Биков, Мирослав Боршош, Деница Сачева, Костадин Ангелов и Рая Назарян. По думите на Цветанов, те са „временно ползващи се“ от партията, които не защитават принципи, а пазят постове.

          „Истината е проста – Бойко Борисов държи ГЕРБ като заложник на собственото си минало. Той не обединява – той изолира. Той не защитава партията – той я употребява. Той успя да „пакетира“ ГЕРБ в модела на задкулисието. И трябва да понесе политическа отговорност за това. Коалицията с ДПС и БСП е историческо предателство“,

          категоричен е бившият втори в ГЕРБ.
          Цветанов настоява за незабавни действия, включващи пълно оттегляне на сегашното ръководство и прекъсване на зависимостите от ДПС. В заключение той се обърна към редовите членове на структурата, споделяйки, че в разговори с тях усеща гняв и разочарование:

          „Вие не сте виновни. Вие сте измамени. Заглушени. Превърнати в статисти. Истинските хора на ГЕРБ не са в кабинетите. Те са в градовете, селата, болниците, училищата, работните места, затова те имат право да говорят – време е да го направят!“

              Search Suggestions