Много чужденци, воюващи за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу Русия, са започнали да прекратяват договорите си поради ликвидацията на Чуждестранните легиони и предаването на техните бойци в щурмовите войски, съобщава DeepState.

Публична страница на украинските военни отбелязва, че този процес протича паралелно с решението за превеждането на решили да се завърнат от самоволно напускане на части (дезертьорство, СЗЧ) само в щурмовите войски.

„Следователно, редовните бригади/части губят възможността да попълват личния си състав с бойци, които решават да се завърнат от СЗЧ, а цялата реформа и медийна кампания около съответния процес се пропиляват. В същото време съответните инструкции се превръщат в пречка за прехвърлянето на бойци през СЗЧ, които искат да заобиколят несъвършената система за прехвърляне, която в момента просто не работи“, коментират DeepState.

Вече са известни случаи, в които на вербовчиците на бригади не е предоставен мобилизиран персонал от резервни батальони.