      четвъртък, 11.12.25
          DeepState: Руснаците форсират река Бахмутка и са на прага на пълно превземане на Северск

          Руската армия форсира Бахмутка в Северск
          Руската армия форсира Бахмутка в Северск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия активно прониква в Северск и вече форсира река Бахмутка в усилията си да установи пълен контрол над града, съобщава украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира интерактивните си карти.

          Те казват, че Бахмутка се е превърнала в основната пречка за руснаците. Най-активните бойни действия в момента се водят по протежение на тази река. DeepState съобщава, че войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанасят удари по настъпващите части тук, а наблюдатели публикуваха видеоклип, показващ как войници от 54-та отделна механизирана бригада елиминират руснаци в центъра на Северск.

          В същото време анализаторите признават, че има точки за проникване, поради което руската пехота все повече се увеличава в града.

          В доклад на DeepState в техния YouTube канал се посочва, че отвъд реката вече съществува сива зона. В момента обаче руснаците не са в състояние да консолидират позициите си там и да натрупат сили.

          Анализаторите настояват, че тази зона изисква внимание. И най-вече да се спрат фалшивите доклади и взаимните обвинения между частите, държащи линията там, в противен случай „можем да се събудим всеки момент и Северск ще се окаже изцяло в червената зона“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          WSJ: САЩ са предали на Европа секретен план за връщане на Русия в западната икономика

          Иван Христов -
          През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп е предала на европейските си партньори поредица от документи – всеки от които е само...
          Война

          ISW: Доброволците свършиха, Русия готви скрита мобилизация на резервисти

          Иван Христов -
          Руският президент Владимир Путин вероятно подготвя скрита мобилизация на резервисти, за да компенсира изчерпването на доброволците за войната срещу Украйна. Това се твърди в...
          Война

          ЕС иска да купи С-400 от Турция, за да я предаде на Украйна

          Иван Христов -
          ЕС обсъжда идеята за закупуване на руските системи за противовъздушна отбрана С-400 от Турция и прехвърлянето им на Украйна, съобщи добре информиран дипломатически източник...

