DeepState: Руснаците форсират река Бахмутка и са на прага на пълно превземане на Северск

Руската армия активно прониква в Северск и вече форсира река Бахмутка в усилията си да установи пълен контрол над града, съобщава украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира интерактивните си карти.

Те казват, че Бахмутка се е превърнала в основната пречка за руснаците. Най-активните бойни действия в момента се водят по протежение на тази река. DeepState съобщава, че войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанасят удари по настъпващите части тук, а наблюдатели публикуваха видеоклип, показващ как войници от 54-та отделна механизирана бригада елиминират руснаци в центъра на Северск.

В същото време анализаторите признават, че има точки за проникване, поради което руската пехота все повече се увеличава в града.

В доклад на DeepState в техния YouTube канал се посочва, че отвъд реката вече съществува сива зона. В момента обаче руснаците не са в състояние да консолидират позициите си там и да натрупат сили.

Анализаторите настояват, че тази зона изисква внимание. И най-вече да се спрат фалшивите доклади и взаимните обвинения между частите, държащи линията там, в противен случай „можем да се събудим всеки момент и Северск ще се окаже изцяло в червената зона“.