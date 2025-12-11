НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          Димитър Ганев: „Ако Радев слезе в политиката – Йотова става президент, а партиите се пренареждат"

          Пламена Ганева
          Социолозите Димитър Ганев („ТРЕНД“) и Геновева Петрова („Алфа Рисърч“) коментираха последиците, ако президентът Румен Радев реши да създаде собствен политически проект.

          Ганев подчерта, че подобен ход би имал конкретна институционална последица:

          „Ако президентът Радев започне свой политически проект, това означава да подаде оставка. Държавен глава става вицепрезидентът Илияна Йотова.“

          Той посочи, че евентуално оглавяване на политически проект от Радев би довело до сериозни пренареждания на политическата сцена, тъй като през последните месеци обществото активно търси алтернатива.

          Геновева Петрова допълни, че подобен проект би поставил ПП-ДБ пред избор:

          „Ако влезе проект на президента, ПП-ДБ трябва да решат дали да работят с ГЕРБ или с проекта на президента. Това са реалните възможности.“

          Тя отбеляза, че дори и ПП-ДБ да увеличат подкрепата си, според данните те остават далеч от самостоятелно мнозинство.

          - Реклама -

