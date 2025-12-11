Disney влиза в света на AI: 200 героя оживяват чрез OpenAI

Уолт Дисни и OpenAI официално обявиха тригодишно лицензионно партньорство, което ще позволи на потребителите да създават AI-генерирани видеа с повече от 200 култови персонажа от световете на Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, съобщи АФП.

Според договора феновете ще могат да създават и споделят свои кратки видеа чрез модела за видео генериране Sora и през ChatGPT — за първи път с напълно лицензиран достъп до емблематичните герои.

Сделката включва и инвестиция от 1 милиард долара, която Disney прави в OpenAI, плюс опция за закупуване на допълнителни акции в компанията.

Партньорството се очаква да промени начина, по който феновете взаимодействат със своите любими вселени — и да създаде нова ера на персонализирано развлечение.