      четвъртък, 11.12.25
          Добрев избухна: „Не спекулирайте с името на баща ми!“

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          След изказване на Николай Денков, Кирил Добрев остро реагира на направените паралели с действията на неговия баща през 1997 година.

          „Днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща и ще си го получи“, заяви Добрев в кулоарите на парламента.

          По-рано през деня Николай Денков припомни събитията от февруари 1997 г., коментирайки ролята на тогавашното ръководство на БСП:

          „Тогава неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП… Очаквам Кирил Добрев да се опита да запълни обувките на баща си“, каза Денков.

          Добрев определи тези сравнения като неуместни и подчерта, че сегашната ситуация няма аналог със случилото се преди три десетилетия.

          „Преди 30 години хората протестираха, защото заплатите бяха 5 долара, токът беше на режим, безработицата над 20%. Тогава имаше политици с мъжество и характер… Днес едни политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което те до вчера искаха да участват. Просто няма да стане“, подчерта той.

          Добрев призова Николай Денков да излезе открито пред гражданите и да заяви какво предстои за страната:

          „Служебен кабинет с Конституцията, която те скопиха? Или ‘вън зеления чорап’? Или ‘не на ЕС, не на НАТО, не на еврото’? Или просто Киро и Асен отново във властта? Какво точно искам?“

          По думите му в БСП предстои сериозен разговор за позицията на партията.

