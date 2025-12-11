НА ЖИВО
          Два протеста, един хаос: ПП–ДБ искат оставката на пловдивския кмет

          Снимка: Facebook
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ поиска незабавната оставка на кмета на Пловдив Костадин Димитров, след като два паралелни протеста се насладиха на едно и също място и едва не доведоха до инциденти.

          По време на масовия граждански протест на площад „Съединение“ снощи се появи и второ събитие – организирано от платформата „Гласът на безгласните“. Двете демонстрации бяха разрешени отделно от двама различни заместник-кметове, което според ПП–ДБ е поставило хиляди хора в риск.

          „Действията на общинската администрация са некомпетентни и в разрез със закона. Отговорността е на кмета“, заявиха от коалицията.

          Макар че в началото напрежението между организаторите на двата протеста ескалира, в крайна сметка групите се обединиха и събитието премина без сериозни инциденти — заслуга, която ПП–ДБ отдават изцяло на самите протестиращи, а не на общината.

          Заместник-кметът по сигурността Ангел Славов обаче отхвърли критиките и заяви, че ПП–ДБ са били напълно наясно с предходното заявление на „Гласът на безгласните“.

          „Имаше уверение, че двата протеста ще се разберат помежду си. Нито един организатор не оспори мястото“, заяви той пред Радио Пловдив.

          От своя страна общинският съветник Владимир Славенски от ПП–ДБ потвърди, че коалицията е знаела за втория протест, но подчерта, че общината е трябвало да предотврати наслагването върху една и съща локация.

          „Предупредих, че това е на ръба на закона. Имаше риск – никой не знаеше докъде може да се стигне“, коментира Славенски.

          Докато политическите обвинения се засилват, фактът остава: Пловдив избегна по-голямо напрежение благодарение на самите граждани. Но въпросът кой носи политическата отговорност за хаоса на площад „Съединение“ тепърва ще се решава.

