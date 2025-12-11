Два протеста, един хаос: ПП–ДБ искат оставката на пловдивския кмет

Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ поиска незабавната оставка на кмета на Пловдив Костадин Димитров, след като два паралелни протеста се насладиха на едно и също място и едва не доведоха до инциденти.
По време на масовия граждански протест на площад „Съединение“ снощи се появи и второ събитие – организирано от платформата „Гласът на безгласните“. Двете демонстрации бяха разрешени отделно от двама различни заместник-кметове, което според ПП–ДБ е поставило хиляди хора в риск.
Макар че в началото напрежението между организаторите на двата протеста ескалира, в крайна сметка групите се обединиха и събитието премина без сериозни инциденти — заслуга, която ПП–ДБ отдават изцяло на самите протестиращи, а не на общината.
Заместник-кметът по сигурността Ангел Славов обаче отхвърли критиките и заяви, че ПП–ДБ са били напълно наясно с предходното заявление на „Гласът на безгласните“.
От своя страна общинският съветник Владимир Славенски от ПП–ДБ потвърди, че коалицията е знаела за втория протест, но подчерта, че общината е трябвало да предотврати наслагването върху една и съща локация.
Докато политическите обвинения се засилват, фактът остава: Пловдив избегна по-голямо напрежение благодарение на самите граждани. Но въпросът кой носи политическата отговорност за хаоса на площад „Съединение“ тепърва ще се решава.
