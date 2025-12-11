НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Елена Георгиева: „Единение“ наистина се бори с корупцията

          0
          46
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Единение“ наистина се бори с корупцията. Те за шест месеца имат разкрити корупционни схеми за над два милиона.“

          Това каза представителят на ПП „Единение“ Елена Георгиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Георгиева коментира днешната оставка на кабинета на Росен Желязков. Тя определи тази оставка като победа на гражданското общество, но допълни, че е нужна цялостна промяна на модела на управелние.

          „Като видях толкова много хора на протеста, аз се обнадеждих, че у нас вече се е сформирало гражданско общество. Трябва спешно да направим Кръгла маса, в която да участва цяла антикорупционна общност, за промени в Изборния кодекс“, каза още гостенката.

          „Единение“ наистина се бори с корупцията. Те за шест месеца имат разкрити корупционни схеми за над два милиона.“

          Това каза представителят на ПП „Единение“ Елена Георгиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Георгиева коментира днешната оставка на кабинета на Росен Желязков. Тя определи тази оставка като победа на гражданското общество, но допълни, че е нужна цялостна промяна на модела на управелние.

          „Като видях толкова много хора на протеста, аз се обнадеждих, че у нас вече се е сформирало гражданско общество. Трябва спешно да направим Кръгла маса, в която да участва цяла антикорупционна общност, за промени в Изборния кодекс“, каза още гостенката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Световните медии: Оставката на кабинета „Желязков“ и протестите в България

          Екип Евроком -
          Водещи световни информационни агенции и издания отразяват подробно политическите сътресения в България, фокусирайки се върху оставката на правителството на Желязков и масовите протести от...
          Политика

          Полк. Горан Симеонов: Правителството реагира адекватно, подавайки оставка

          Златина Петкова -
          "Правителството реагира адекватно, подавайки оставка. Има два варианта оттук-нататък - още протести или обществено съгласие по общите приоритети на държавата. За тези неща обаче...
          Политика

          Кузман Илиев: Борисов се опитва да се изплъзне от топлата прегръдка на Пеевски

          Златина Петкова -
          "Борисов се опитва да се изплъзне от топлата прегръдка на Пеевски." Това каза председателят на ПП "България може" Кузман Илиев, който беше гост в предаването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions