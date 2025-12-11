Елена Георгиева: „Единение“ наистина се бори с корупцията

Това каза представителят на ПП „Единение“ Елена Георгиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Георгиева коментира днешната оставка на кабинета на Росен Желязков. Тя определи тази оставка като победа на гражданското общество, но допълни, че е нужна цялостна промяна на модела на управелние.
