Държавата има необходимост от провеждане на избори и нищо друго, заяви категорично пред БНР бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов. Той коментира политическата обстановка, действията на органите на реда и предстоящия вот на недоверие.

Йорданов даде положителна оценка за организацията на полицията по време на проведения протест срещу правителството, като я определи за по-добра в сравнение с предходни случаи. Запитан относно хипотетичното използване на водни оръдия при ескалация на напрежението, експертът поясни, че такива средства са допустими само при масови безредици.

„Няма друг случай, в който да е оправдано“, подчерта Йорданов и изрази мнение, че присъствието им в конкретната ситуация е имало по-скоро психологическа цел.

По отношение на вота на недоверие към кабинета, бившият вътрешен министър смята, че единствената неяснота идва от парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) заради липсата на категорично изразени позиции. Според него останалите представители на мнозинството ще подкрепят правителството.

„Ако ИТН имат инстинкт за самосъхранение, те биха могли да гласуват „за“ вота на недоверие. Но ми се струва, че по-вероятно е отново да се опитат да съхранят правителството, което на фона на протестите изглежда абсолютно невъзможно. Ако някой има поне грам мисъл в главата си, е хубаво да помислят как да направят крачка назад“, анализира ситуацията Йорданов.

Той е убеден, че недоволството на гражданите няма да затихне.

„Хората вече са преминали прага на търпението си – това се вижда на площадите. Остава да го видят Борисов и Пеевски“, допълни той.

Във връзка с евентуални предсрочни избори, Йорданов подчерта, че не съществува политическа сила, способна да спечели над 50% от гласовете за самостоятелно управление. Според него дискусията за бъдещите коалиционни формати и условия трябва да започне незабавно. Бившият министър предупреди, че подобна коалиция ще бъде трудна и непопулярна, но тя изисква ясни и детайлни споразумения за управление.

Емануил Йорданов коментира и възможността за създаване на президентска партия.