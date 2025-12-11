Държавата има необходимост от провеждане на избори и нищо друго, заяви категорично пред БНР бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов. Той коментира политическата обстановка, действията на органите на реда и предстоящия вот на недоверие.
Йорданов дадеположителна оценка за организацията на полицията по време на проведения протест срещу правителството, като я определи за по-добра в сравнение с предходни случаи. Запитан относно хипотетичното използване на водни оръдия при ескалация на напрежението, експертът поясни, че такива средства са допустими само при масови безредици.
По отношение на вота на недоверие към кабинета, бившият вътрешен министър смята, че единствената неяснота идва от парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) заради липсата на категорично изразени позиции. Според него останалите представители на мнозинството ще подкрепят правителството.
Той е убеден, че недоволството на гражданите няма да затихне.
Във връзка с евентуални предсрочни избори, Йорданов подчерта, че не съществува политическа сила, способна да спечели над 50% от гласовете за самостоятелно управление. Според него дискусията за бъдещите коалиционни формати и условия трябва да започне незабавно. Бившият министър предупреди, че подобна коалиция ще бъде трудна и непопулярна, но тя изисква ясни и детайлни споразумения за управление.
Емануил Йорданов коментира и възможността за създаване на президентска партия.
