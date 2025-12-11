НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Емануил Йорданов: Държавата има спешна нужда от избори, хората преминаха прага на търпението

          0
          32
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Държавата има необходимост от провеждане на избори и нищо друго, заяви категорично пред БНР бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов. Той коментира политическата обстановка, действията на органите на реда и предстоящия вот на недоверие.

          - Реклама -

          Йорданов даде положителна оценка за организацията на полицията по време на проведения протест срещу правителството, като я определи за по-добра в сравнение с предходни случаи. Запитан относно хипотетичното използване на водни оръдия при ескалация на напрежението, експертът поясни, че такива средства са допустими само при масови безредици.

          Анализ на световните издания: Протестите срещу кабинета „Желязков“ и пътят към еврото Анализ на световните издания: Протестите срещу кабинета „Желязков“ и пътят към еврото

          „Няма друг случай, в който да е оправдано“,

          подчерта Йорданов и изрази мнение, че присъствието им в конкретната ситуация е имало по-скоро психологическа цел.

          По отношение на вота на недоверие към кабинета, бившият вътрешен министър смята, че единствената неяснота идва от парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) заради липсата на категорично изразени позиции. Според него останалите представители на мнозинството ще подкрепят правителството.

          „Ако ИТН имат инстинкт за самосъхранение, те биха могли да гласуват „за“ вота на недоверие. Но ми се струва, че по-вероятно е отново да се опитат да съхранят правителството, което на фона на протестите изглежда абсолютно невъзможно. Ако някой има поне грам мисъл в главата си, е хубаво да помислят как да направят крачка назад“,

          анализира ситуацията Йорданов.
          Асен Василев: Хората ясно казаха „Оставка“ – страната няма време за отлагане Асен Василев: Хората ясно казаха „Оставка“ – страната няма време за отлагане

          Той е убеден, че недоволството на гражданите няма да затихне.

          „Хората вече са преминали прага на търпението си – това се вижда на площадите. Остава да го видят Борисов и Пеевски“,

          допълни той.

          Във връзка с евентуални предсрочни избори, Йорданов подчерта, че не съществува политическа сила, способна да спечели над 50% от гласовете за самостоятелно управление. Според него дискусията за бъдещите коалиционни формати и условия трябва да започне незабавно. Бившият министър предупреди, че подобна коалиция ще бъде трудна и непопулярна, но тя изисква ясни и детайлни споразумения за управление.

          Ивелин Михайлов: Напрежението ще ескалира, ако кабинетът не подаде оставка Ивелин Михайлов: Напрежението ще ескалира, ако кабинетът не подаде оставка

          Емануил Йорданов коментира и възможността за създаване на президентска партия.

          „В течение на годините сме виждали какво се случва, когато бивш президент се опитва да намери място в активната политика. Днес условията са различни, но помислете за начина, по който Радев може да създаде екип. Хубаво е, когато правиш нова партия, да събереш около себе си хора, които носят доверие и които могат да осъществят комуникацията с избирателите. Такива хора около президента в този момент не виждам“,

          заключи той.

          Държавата има необходимост от провеждане на избори и нищо друго, заяви категорично пред БНР бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов. Той коментира политическата обстановка, действията на органите на реда и предстоящия вот на недоверие.

          - Реклама -

          Йорданов даде положителна оценка за организацията на полицията по време на проведения протест срещу правителството, като я определи за по-добра в сравнение с предходни случаи. Запитан относно хипотетичното използване на водни оръдия при ескалация на напрежението, експертът поясни, че такива средства са допустими само при масови безредици.

          Анализ на световните издания: Протестите срещу кабинета „Желязков“ и пътят към еврото Анализ на световните издания: Протестите срещу кабинета „Желязков“ и пътят към еврото

          „Няма друг случай, в който да е оправдано“,

          подчерта Йорданов и изрази мнение, че присъствието им в конкретната ситуация е имало по-скоро психологическа цел.

          По отношение на вота на недоверие към кабинета, бившият вътрешен министър смята, че единствената неяснота идва от парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) заради липсата на категорично изразени позиции. Според него останалите представители на мнозинството ще подкрепят правителството.

          „Ако ИТН имат инстинкт за самосъхранение, те биха могли да гласуват „за“ вота на недоверие. Но ми се струва, че по-вероятно е отново да се опитат да съхранят правителството, което на фона на протестите изглежда абсолютно невъзможно. Ако някой има поне грам мисъл в главата си, е хубаво да помислят как да направят крачка назад“,

          анализира ситуацията Йорданов.
          Асен Василев: Хората ясно казаха „Оставка“ – страната няма време за отлагане Асен Василев: Хората ясно казаха „Оставка“ – страната няма време за отлагане

          Той е убеден, че недоволството на гражданите няма да затихне.

          „Хората вече са преминали прага на търпението си – това се вижда на площадите. Остава да го видят Борисов и Пеевски“,

          допълни той.

          Във връзка с евентуални предсрочни избори, Йорданов подчерта, че не съществува политическа сила, способна да спечели над 50% от гласовете за самостоятелно управление. Според него дискусията за бъдещите коалиционни формати и условия трябва да започне незабавно. Бившият министър предупреди, че подобна коалиция ще бъде трудна и непопулярна, но тя изисква ясни и детайлни споразумения за управление.

          Ивелин Михайлов: Напрежението ще ескалира, ако кабинетът не подаде оставка Ивелин Михайлов: Напрежението ще ескалира, ако кабинетът не подаде оставка

          Емануил Йорданов коментира и възможността за създаване на президентска партия.

          „В течение на годините сме виждали какво се случва, когато бивш президент се опитва да намери място в активната политика. Днес условията са различни, но помислете за начина, по който Радев може да създаде екип. Хубаво е, когато правиш нова партия, да събереш около себе си хора, които носят доверие и които могат да осъществят комуникацията с избирателите. Такива хора около президента в този момент не виждам“,

          заключи той.
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене въпреки спорната процедура

          Георги Петров -
          Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщи репортер на БГНЕС. Законопроектът бе подкрепен със 122 гласа...
          Политика

          Ивелин Михайлов: Напрежението ще ескалира, ако кабинетът не подаде оставка

          Десислава Димитрова -
          „Хората не искат повече да се продължава по този начин“, заяви категорично председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов на влизане в сградата на Народното събрание.
          Крими

          СДВР предотврати ескалация в София: Десетки задържани след опит за провокации пред ДПС

          Десислава Димитрова -
          СДВР успешно овладя напрежението в центъра на София, след като група млади мъже с маски направи опит да достигне до офиса на ДПС на улица „Врабча“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions