Европейският съюз и Великобритания постигнаха ключово споразумение относно правата за риболов за 2026 година. Сделката ще позволи на флотовете на двете страни да реализират улов на обща стойност 2,5 милиарда долара. Новината бе потвърдена официално от представители на двете страни, предава АФП.

В официално изявление на Европейската комисия се подчертава мащабът на договореността:

„Това споразумение гарантира, че флотовете на ЕС могат да уловят до 288 000 тона риба на стойност над 1,2 млрд. евро (1,4 млрд. долара)“.

От британска страна Министерството на храните и околната среда уточни, че спогодбата осигурява

„достъп до над 520 000 тона риболовни възможности за 2026 г. на стойност около 830 млн. паунда (1,1 млрд. долара)“.

В преговорния процес участва и Норвегия, която е член на Европейското икономическо пространство. Според Брюксел постигнатото споразумение

„има особено значение, тъй като обхванатите запаси съставляват по-голямата част от общите ресурси на ЕС с трети страни в Североизточния Атлантик“.

Британският министър на околната среда Анджела Игъл изрази задоволство от резултатите, отбелязвайки, че квотите

„ще спомогнат за възстановяването на важни запаси до здравословни и продуктивни нива, като същевременно ще дадат на рибарските общности възможностите, от които се нуждаят, за да просперират“.

В същото време министрите на рибарството от страните членки на ЕС се събират на 11 и 12 декември, за да обсъдят и определят квотите за риболов за следващата година. Разговорите протичат на фона на притеснителни данни за състоянието на екосистемите. През последните години много от рибните запаси в Атлантическия океан — включително треска, мерлуза, пикша, морски език и камбала — са подложени на все по-голям натиск.