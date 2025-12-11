Европейският съюз и Великобритания постигнаха ключово споразумение относно правата за риболов за 2026 година. Сделката ще позволи на флотовете на двете страни да реализират улов на обща стойност 2,5 милиарда долара. Новината бе потвърдена официално от представители на двете страни, предава АФП.
В официално изявление на Европейската комисия се подчертава мащабът на договореността:
От британска страна Министерството на храните и околната среда уточни, че спогодбата осигурява
В преговорния процес участва и Норвегия, която е член на Европейското икономическо пространство. Според Брюксел постигнатото споразумение
Британският министър на околната среда Анджела Игъл изрази задоволство от резултатите, отбелязвайки, че квотите
В същото време министрите на рибарството от страните членки на ЕС се събират на 11 и 12 декември, за да обсъдят и определят квотите за риболов за следващата година. Разговорите протичат на фона на притеснителни данни за състоянието на екосистемите. През последните години много от рибните запаси в Атлантическия океан — включително треска, мерлуза, пикша, морски език и камбала — са подложени на все по-голям натиск.
