НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ЕС иска да купи С-400 от Турция, за да я предаде на Украйна

          0
          28
          С-400
          С-400
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          ЕС обсъжда идеята за закупуване на руските системи за противовъздушна отбрана С-400 от Турция и прехвърлянето им на Украйна, съобщи добре информиран дипломатически източник пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Неотдавна зад кулисите се появи идея елегантно да се помогне на Турция да разреши конфликта си със САЩ, които са много недоволни от придобиването на руски оръжия от съюзника си в НАТО. Тази идея е Европейският съюз да закупи С-400 от Турция“, казва източникът.

          По думите му, европейците биха могли да закупят С-400, за да помогнат на Украйна, и да платят за тях от общия бюджет, предназначен за тази цел.

          „Все пак ще трябва да купят нещо“, отбелязва събеседникът на агенцията.

          Той изрази мнение, че продажбата на С-400 би помогнала на Турция да се върне към преговорите със САЩ за доставката на изтребители F-35, които бяха прекъснати под претекст, че Анкара закупува руски системи за противовъздушна отбрана. „По един или друг начин, Турция ще трябва да направи нещо със С-400. <…> От друга страна, Европейският съюз също ще изглежда като филантроп в тази ситуация, а не като счетоводител“, заключи източникът на РИА Новости.

          През септември Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да прехвърли самолети F-35 на Анкара, ако президентът на страната Реджеп Тайип Ердоган „направи нещо“ за САЩ.

          През 2017 г. Русия и Турция подписаха договор за 2,5 милиарда долара за полк С-400. Те бяха доставени през лятото и есента на 2019 г. САЩ поискаха Анкара да се откаже от тези системи в полза на Patriot но Анкара отказа. В отговор Вашингтон я изключи от програмата за доставка на най-новите изтребители и наложи ограничения на лидерите в отбранителната индустрия съгласно CAATSA (Закон за противодействие на противниците на Америка чрез санкции). САЩ също така отмениха съвместния меморандум с Турция, подписвайки го със седемте останали партньори по проекта F-35 – Обединеното кралство, Италия, Нидерландия, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.

          ЕС обсъжда идеята за закупуване на руските системи за противовъздушна отбрана С-400 от Турция и прехвърлянето им на Украйна, съобщи добре информиран дипломатически източник пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Неотдавна зад кулисите се появи идея елегантно да се помогне на Турция да разреши конфликта си със САЩ, които са много недоволни от придобиването на руски оръжия от съюзника си в НАТО. Тази идея е Европейският съюз да закупи С-400 от Турция“, казва източникът.

          По думите му, европейците биха могли да закупят С-400, за да помогнат на Украйна, и да платят за тях от общия бюджет, предназначен за тази цел.

          „Все пак ще трябва да купят нещо“, отбелязва събеседникът на агенцията.

          Той изрази мнение, че продажбата на С-400 би помогнала на Турция да се върне към преговорите със САЩ за доставката на изтребители F-35, които бяха прекъснати под претекст, че Анкара закупува руски системи за противовъздушна отбрана. „По един или друг начин, Турция ще трябва да направи нещо със С-400. <…> От друга страна, Европейският съюз също ще изглежда като филантроп в тази ситуация, а не като счетоводител“, заключи източникът на РИА Новости.

          През септември Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да прехвърли самолети F-35 на Анкара, ако президентът на страната Реджеп Тайип Ердоган „направи нещо“ за САЩ.

          През 2017 г. Русия и Турция подписаха договор за 2,5 милиарда долара за полк С-400. Те бяха доставени през лятото и есента на 2019 г. САЩ поискаха Анкара да се откаже от тези системи в полза на Patriot но Анкара отказа. В отговор Вашингтон я изключи от програмата за доставка на най-новите изтребители и наложи ограничения на лидерите в отбранителната индустрия съгласно CAATSA (Закон за противодействие на противниците на Америка чрез санкции). САЩ също така отмениха съвместния меморандум с Турция, подписвайки го със седемте останали партньори по проекта F-35 – Обединеното кралство, Италия, Нидерландия, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          WSJ: САЩ са предали на Европа секретен план за връщане на Русия в западната икономика

          Иван Христов -
          През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп е предала на европейските си партньори поредица от документи – всеки от които е само...
          Война

          ISW: Доброволците свършиха, Русия готви скрита мобилизация на резервисти

          Иван Христов -
          Руският президент Владимир Путин вероятно подготвя скрита мобилизация на резервисти, за да компенсира изчерпването на доброволците за войната срещу Украйна. Това се твърди в...
          Политика

          Американският план за руски активи и следвоенна Украйна разединява САЩ и Европа

          Георги Петров -
          Неразкрити приложения към американския мирен план, описани пред „Уолстрийт джърнъл“ от американски и европейски официални лица, разкриват амбициозната визия на администрацията на текущия президент...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions