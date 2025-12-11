ЕС иска да купи С-400 от Турция, за да я предаде на Украйна

ЕС обсъжда идеята за закупуване на руските системи за противовъздушна отбрана С-400 от Турция и прехвърлянето им на Украйна, съобщи добре информиран дипломатически източник пред РИА Новости.
„Неотдавна зад кулисите се появи идея елегантно да се помогне на Турция да разреши конфликта си със САЩ, които са много недоволни от придобиването на руски оръжия от съюзника си в НАТО. Тази идея е Европейският съюз да закупи С-400 от Турция“, казва източникът.
По думите му, европейците биха могли да закупят С-400, за да помогнат на Украйна, и да платят за тях от общия бюджет, предназначен за тази цел.
„Все пак ще трябва да купят нещо“, отбелязва събеседникът на агенцията.
Той изрази мнение, че продажбата на С-400 би помогнала на Турция да се върне към преговорите със САЩ за доставката на изтребители F-35, които бяха прекъснати под претекст, че Анкара закупува руски системи за противовъздушна отбрана. „По един или друг начин, Турция ще трябва да направи нещо със С-400. <…> От друга страна, Европейският съюз също ще изглежда като филантроп в тази ситуация, а не като счетоводител“, заключи източникът на РИА Новости.
През септември Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да прехвърли самолети F-35 на Анкара, ако президентът на страната Реджеп Тайип Ердоган „направи нещо“ за САЩ.
През 2017 г. Русия и Турция подписаха договор за 2,5 милиарда долара за полк С-400. Те бяха доставени през лятото и есента на 2019 г. САЩ поискаха Анкара да се откаже от тези системи в полза на Patriot но Анкара отказа. В отговор Вашингтон я изключи от програмата за доставка на най-новите изтребители и наложи ограничения на лидерите в отбранителната индустрия съгласно CAATSA (Закон за противодействие на противниците на Америка чрез санкции). САЩ също така отмениха съвместния меморандум с Турция, подписвайки го със седемте останали партньори по проекта F-35 – Обединеното кралство, Италия, Нидерландия, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.