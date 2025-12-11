НА ЖИВО
          Спорт

          Фиорентина се справи с Динамо Киев

          В последния кръг от основната фаза “Ла Виола” гостува на Лозана, а украинският тим приема Ноа

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Фиорентина постигна труден домакински успех с 2:1 над Динамо Киев в двубой от петия кръг на Лигата на конференциите.

          Мойс Кийн даде аванс на “Ла Виола” в 18-ата минута. Нападателят засече центриране в наказателното поле и вкара с глава от близко разстояние.

          10 минути след началото на втората част украинският гранд изравни след страхотен удар от границата на наказателното поле на Микола Михайленко, попаднал в горния ляв ъгъл.

          Италианският отбор възстанови аванса си в 74-ата минута. Руслан Нещерет първоначално спаси изстрел с глава на Кийн, но при добавката Алберт Гудмунсон се разписа за 2:1.

          С успеха Фиорентина събра 9 точки и се изкачи до 6-ото място, докато Динамо Киев е 28-и с 3 точки. В последния кръг от основната фаза “Ла Виола” гостува на Лозана, а украинският тим приема Ноа.

