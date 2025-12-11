Фридрих Мерц: Няма да позволим на никого да раздели Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц отбеляза, че НАТО играе „ключова роля по време на големи геополитически сътресения“ и отсече, че няма „да позволим на нищо и никой да раздели“ Европа. Той също така отхвърля скорошните критики от САЩ, отбелязвайки, че Националната стратегия за сигурност на САЩ потвърждава, че Германия е била права да се съсредоточи върху укрепването на европейския компонент на НАТО, както и върху политиките си за сигурност, миграция и икономика, пише The Guardian.

„Правим това по собствено убеждение, а не защото някой ни оказва натиск“, казва той, подчертавайки, че Европа „може да стои здраво на собствените си крака“.

Мерц също смята, че основният фокус е върху поддържането на европейското единство, добавяйки: „Няма да позволим на нищо или на никого да ни раздели“.

Канцлерът критикува руския президент Владимир Путин и заяви, че Германия и нейните партньори ще продължат да оказват натиск върху Москва да прекрати войната, да предостави „солидни правни и материални гаранции“ и да не сключва мирни споразумения без съгласието на европейците.

Той отбелязва, че лидерите на страните са съгласни, че не може да се оказва натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да прави отстъпки, които биха били неприемливи за украинския народ.

Канцлерът по-рано заяви, че следващите дни могат да бъдат решаващи за Украйна. Същевременно той добави, че страната му твърдо подкрепя Украйна и ще продължи да я подкрепя, защото, по думите му, „съдбата на тази страна е съдбата на Европа“.