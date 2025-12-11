Обкръженият гарнизон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Мирноград е в агония и ситуацията му продължава бързо да се влошава на фона на липсата на възможност за деблокиране, пише блогърът и военен наблюдател Юрий Подоляка за този участък от фронта в своя Telegram канал в четвъртък, 11 декември.

Според него състоянието на обкръжения гарнизон се е влошило още повече през последните 24 часа.

Експертът смята, че украинските части, хванати в капана на казана, вече са в стадий на агония и съдбата им е предопределена. И че краят ще дойде скоро.

В същото време е важно да се има предвид, че в обкръжения гарнизон има елитни части на ВСУ, които са запазили боеспособност. Това е станало ясно, след като части от руската 51-ва армия са достигнали централния отбранителен възел на ВСУ близо до минно-минния комплекс „Централна“ от юг и североизток.

Украинските бойци са изчакали падането на нощта, преди да опитат пробив. Авторът на статията съобщава, че поне част от гарнизона, въпреки боевете (и понесените загуби), е успяла да се инфилтрира през село Светлое и да пробие до собствените си сили.

Това е принудило останалия гарнизон в града рязко да намали отбранителния си периметър. Според сведенията към сутринта на 11 декември, ВСУ до голяма степен изоставя източната част на града и се концентрира между село Светлое и мина „Централна“.

„Все още няма заповед за изоставяне на града (според украинските военни кореспонденти), но характерът на прегрупирането предполага, че по всяко време на следващата нощ остатъците от гарнизона (изоставяйки ранените и тежкото въоръжение) биха могли да се опитат да пробият линията на обкръжение и да достигнат своите“, се казва в публикацията.

Наблюдателят смята, че обкръжените сили са напълно способни на подобна маневра, въпреки че несъмнено ще им струва големи загуби.

„Но във всеки случай, както разбираме, това вече е предсмъртна агония“, заключава Подоляка.