      четвъртък, 11.12.25
          Начало България Общество

          Гражданите ще избират сами валидността на личните си карти

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Българските граждани вече ще имат възможност сами да определят срока на валидност на своите лични карти. Това стана ясно, след като Министерският съвет одобри постановление за ключови промени в издаването на документи за самоличност и правилата за пребиваване на чужденци.

          Пълнолетните лица ще могат да избират дали личната им карта да бъде с валидност 5 или 10 години. С промените в Правилника за издаване на български лични документи се въвежда и изцяло централизиран подход при персонализирането им. Тази дейност ще се извършва от дирекция „Български документи за самоличност“ към Министерството на вътрешните работи (МВР).

          Новите текстове улесняват значително процесите, свързани с електронната идентичност. Заявления за издаване на удостоверения за електронна идентичност ще могат да се подават както при издаването на нова лична карта, така и за вече съществуващ документ. Регламентирани са процедурите за спиране, възобновяване и прекратяване на електронната идентичност, която е записана в чипа на документа. В заявленията вече ще се събират данни за електронна поща и телефон, което цели подобряване на комуникацията с администрацията.

          Правителството въведе и облекчения за т.нар. „дигитални номади“ чрез промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците. Новият тип разрешение за пребиваване ще позволи на чуждестранни граждани да живеят в България, без да е необходимо да имат трудов договор с местен работодател. Целта е привличане на висококвалифицирани специалисти от секторите на иновациите, високите технологии и творческите индустрии, които да работят дистанционно, използвайки българската инфраструктура.

          Кабинетът реши също така, че държавните такси на Агенцията по заетостта ще бъдат преизчислени в евро от 1 януари 2026 година. Това касае таксите за регистрация на предприятия за временна работа, посреднически агенции и услуги за чуждестранни работодатели. Плащания в брой с левове ще се приемат само до 31 януари 2026 година, след което всички разплащания към агенцията ще се извършват единствено в евро.

