Българските граждани вече ще имат възможност сами да определят срока на валидност на своите лични карти. Това стана ясно, след като Министерският съвет одобри постановление за ключови промени в издаването на документи за самоличност и правилата за пребиваване на чужденци.

Пълнолетните лица ще могат да избират дали личната им карта да бъде с валидност 5 или 10 години. С промените в Правилника за издаване на български лични документи се въвежда и изцяло централизиран подход при персонализирането им. Тази дейност ще се извършва от дирекция „Български документи за самоличност“ към Министерството на вътрешните работи (МВР).

Новите текстове улесняват значително процесите, свързани с електронната идентичност. Заявления за издаване на удостоверения за електронна идентичност ще могат да се подават както при издаването на нова лична карта, така и за вече съществуващ документ. Регламентирани са процедурите за спиране, възобновяване и прекратяване на електронната идентичност, която е записана в чипа на документа. В заявленията вече ще се събират данни за електронна поща и телефон, което цели подобряване на комуникацията с администрацията.

Правителството въведе и облекчения за т.нар. „дигитални номади“ чрез промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците. Новият тип разрешение за пребиваване ще позволи на чуждестранни граждани да живеят в България, без да е необходимо да имат трудов договор с местен работодател. Целта е привличане на висококвалифицирани специалисти от секторите на иновациите, високите технологии и творческите индустрии, които да работят дистанционно, използвайки българската инфраструктура.

Кабинетът реши също така, че държавните такси на Агенцията по заетостта ще бъдат преизчислени в евро от 1 януари 2026 година. Това касае таксите за регистрация на предприятия за временна работа, посреднически агенции и услуги за чуждестранни работодатели. Плащания в брой с левове ще се приемат само до 31 януари 2026 година, след което всички разплащания към агенцията ще се извършват единствено в евро.