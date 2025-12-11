НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Хулио Веласкес избра футболистите за последния мач на Левски през тази година

          Лидерът в Първа лига посреща третодивизионния Витоша Бистрица в 1/8-финален мач за Купата на България тази вечер, 11 декември, от 17:30 часа

          0
          23
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, определи група от 20 футболисти за последния мач за 2025 година. Лидерът в Първа лига посреща третодивизионния Витоша Бистрица в 1/8-финален мач за Купата на България тази вечер, 11 декември, от 17:30 часа.

          - Реклама -

          Веласкес прави четири промени в сравнение с двубоя срещу Спартак Варна за първенство, спечелен с 3:1. Аут за турнирния мач са Асен Митков, Евертон Бала, както наказаните Мустафа Сангаре и Георги Костадинов. Местата им заемат Карлос Охене, Патрик Мислович, Рилдо и Оливер Камдем.

          Групата на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Оливер Камдем, Алдаир, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Карл Фабиен, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.

          Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, определи група от 20 футболисти за последния мач за 2025 година. Лидерът в Първа лига посреща третодивизионния Витоша Бистрица в 1/8-финален мач за Купата на България тази вечер, 11 декември, от 17:30 часа.

          - Реклама -

          Веласкес прави четири промени в сравнение с двубоя срещу Спартак Варна за първенство, спечелен с 3:1. Аут за турнирния мач са Асен Митков, Евертон Бала, както наказаните Мустафа Сангаре и Георги Костадинов. Местата им заемат Карлос Охене, Патрик Мислович, Рилдо и Оливер Камдем.

          Групата на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Оливер Камдем, Алдаир, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Карл Фабиен, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          „Славната армейска чета“ очаква феновете на ЦСКА

          Николай Минчев -
          Фондация ЦСКА зарадва всички „червени“ фенове и футболни естети с истинско колекционерско бижу – книгата „Славната армейска чета“, проследяваща в дълбочина възхода и успехите...
          Футбол

          Шаби Алонсо: Моментът не е добър, критични сме и изискващи от нас самите

          Николай Минчев -
          Треньорът на Реал Мадрид - Шаби Алонсо, говори след загубата от Манчестър Сити с 1:2 в домакинството от Шампионска лига. Още преди двубоя се...
          Футбол

          Илия Груев е най-скъп от родните футболисти

          Николай Минчев -
          След последното актуализиране на цените в авторитетния портал Transfermarkt – Илия Груев вече е най-скъпият български футболист. Халфът на Лийдс вече е оценен на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions