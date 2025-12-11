Хулио Веласкес избра футболистите за последния мач на Левски през тази година

Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, определи група от 20 футболисти за последния мач за 2025 година. Лидерът в Първа лига посреща третодивизионния Витоша Бистрица в 1/8-финален мач за Купата на България тази вечер, 11 декември, от 17:30 часа.

Веласкес прави четири промени в сравнение с двубоя срещу Спартак Варна за първенство, спечелен с 3:1. Аут за турнирния мач са Асен Митков, Евертон Бала, както наказаните Мустафа Сангаре и Георги Костадинов. Местата им заемат Карлос Охене, Патрик Мислович, Рилдо и Оливер Камдем.

Групата на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Оливер Камдем, Алдаир, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Карл Фабиен, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.