Игор Коломойски: Има опит за убийство на Миндич в Израел, оръжието е получено от посолството на Украйна

В Израел е направен опит за покущение срещу Тимур Миндич, който е съратник на украинския президент Володимир Зеленски в студио „Квартал 95“ и в центъра на последния корупционен скандал, разтърсил правителството в Киев. Това твърдение направи на 11 декември украинският олигарх Игор Коломойски по време на заседание по дело срещу него в Печорския съд на украинската столца. По думите му, нападението е извършено от човек, получил оръжие в посолството на Украйна.

- Реклама -

„Става дума за пистолет Макаров със заглушител. Тези украинци по някакъв начин са се свързали с украинското посолство относно документите си. Там са били вербувани и са получили задачата да се насочат към Миндич“, заяви Коломойски. Той добави, че украинският посланик в Израел не може да има такива подробности, а разследването в Израел се води от Службата за вътрешна сигурност, така че местната полиция не разполага с необходимата информация.

Според него убиецът се е опитал да получи информация, като се е представил за журналист.

„Един от „фрийлансърите“ прекара три седмици в разговор с помощницата. Той се представя като израелски журналист и попита дали Миндич живее там. Помощницата го прогонва – това е около 14 или 15 ноември. По-късно тя го разпознава“, свидетелства бизнесменът в съда.

Израелската полиция и обкръжението на Миндич отричат ​​опита за покушение. Според депутата от Върховната рада Олексий Гончаренко е имало опит за покушение, но извършителите са объркали къщите на Миндич и Коломойски, които се намират наблизо.