НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Игор Коломойски: Има опит за убийство на Миндич в Израел, оръжието е получено от посолството на Украйна

          0
          21
          Игор Коломойски
          Игор Коломойски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Израел е направен опит за покущение срещу Тимур Миндич, който е съратник на украинския президент Володимир Зеленски в студио „Квартал 95“ и в центъра на последния корупционен скандал, разтърсил правителството в Киев. Това твърдение направи на 11 декември украинският олигарх Игор Коломойски по време на заседание по дело срещу него в Печорския съд на украинската столца. По думите му, нападението е извършено от човек, получил оръжие в посолството на Украйна.

          - Реклама -

          „Става дума за пистолет Макаров със заглушител. Тези украинци по някакъв начин са се свързали с украинското посолство относно документите си. Там са били вербувани и са получили задачата да се насочат към Миндич“, заяви Коломойски. Той добави, че украинският посланик в Израел не може да има такива подробности, а разследването в Израел се води от Службата за вътрешна сигурност, така че местната полиция не разполага с необходимата информация.

          Според него убиецът се е опитал да получи информация, като се е представил за журналист.

          „Един от „фрийлансърите“ прекара три седмици в разговор с помощницата. Той се представя като израелски журналист и попита дали Миндич живее там. Помощницата го прогонва – това е около 14 или 15 ноември. По-късно тя го разпознава“, свидетелства бизнесменът в съда.

          Израелската полиция и обкръжението на Миндич отричат ​​опита за покушение. Според депутата от Върховната рада Олексий Гончаренко е имало опит за покушение, но извършителите са объркали къщите на Миндич и Коломойски, които се намират наблизо.

          В Израел е направен опит за покущение срещу Тимур Миндич, който е съратник на украинския президент Володимир Зеленски в студио „Квартал 95“ и в центъра на последния корупционен скандал, разтърсил правителството в Киев. Това твърдение направи на 11 декември украинският олигарх Игор Коломойски по време на заседание по дело срещу него в Печорския съд на украинската столца. По думите му, нападението е извършено от човек, получил оръжие в посолството на Украйна.

          - Реклама -

          „Става дума за пистолет Макаров със заглушител. Тези украинци по някакъв начин са се свързали с украинското посолство относно документите си. Там са били вербувани и са получили задачата да се насочат към Миндич“, заяви Коломойски. Той добави, че украинският посланик в Израел не може да има такива подробности, а разследването в Израел се води от Службата за вътрешна сигурност, така че местната полиция не разполага с необходимата информация.

          Според него убиецът се е опитал да получи информация, като се е представил за журналист.

          „Един от „фрийлансърите“ прекара три седмици в разговор с помощницата. Той се представя като израелски журналист и попита дали Миндич живее там. Помощницата го прогонва – това е около 14 или 15 ноември. По-късно тя го разпознава“, свидетелства бизнесменът в съда.

          Израелската полиция и обкръжението на Миндич отричат ​​опита за покушение. Според депутата от Върховната рада Олексий Гончаренко е имало опит за покушение, но извършителите са объркали къщите на Миндич и Коломойски, които се намират наблизо.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Рюте призова НАТО да се готви за голяма война с Русия: „Ние сме следващата цел“

          Иван Христов -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че страните-членки на Алианса са „следващата цел на Русия“. Той направи това изявление по време на пресконференция...
          Война

          Руската армия води боеве в центъра на Гуляйполе

          Иван Христов -
          Руските войски са пробили към центъра на Гуляйполе в Запорожка област и се борят за затвърждаване на позициите си, съобщи Telegram каналът „Иди и...
          Война

          Le Monde: Местата на украинските военни гробища в цяла Украйна са запълнени

          Иван Христов -
          Парцелите в украинските гробища, предназначени за паднали във войната с Русия военнослужещи, са изцяло запълнени, съобщава френският вестник Le Monde. Според изданието, страната изпитва остър...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions