      четвъртък, 11.12.25
          Война

          ISW: Доброволците свършиха, Русия готви скрита мобилизация на резервисти

          Иван Христов
          Руският президент Владимир Путин вероятно подготвя скрита мобилизация на резервисти, за да компенсира изчерпването на доброволците за войната срещу Украйна. Това се твърди в нов доклад на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW). Анализаторите стигнаха до това заключение в отговор на нов указ, издаден от руския лидер на 8 декември, предава УНИАН.

          Документът разрешава набирането на неопределен брой резервисти за задължителна служба и „военно обучение“ през 2026 г.

          Авторите на доклада обаче се съмняват, че Путин ще прибегне до мащабна мобилизация. Най-вероятно ще прибегне до набиране на резервисти на постоянна основа.

          „Указът от 8 декември вероятно ще позволи на Кремъл тайно да мобилизира членове на своя стратегически неактивен резерв“, се казва в доклада.

          Важно е да се отбележи, че този указ не налага никакви ограничения върху използването на неактивни резервисти в бойни операции. Това „позволява на Кремъл да призовава и определя използването на неактивни резервисти по време на или след военно обучение“, пише ISW.

          „Прибирането на резервисти за задължителна военна служба би могло да позволи на Кремъл да увеличи войските си и да демобилизира мобилизираните през 2022 г. на по-ниска цена, но вероятно ще създаде по-сериозни политически рискове за Кремъл“, добавят анализаторите.

