ИТН заяви, че хаосът е избор на опозицията, а партията е направила компромис в името на стабилността, каза Станислав Балабанов.
Той подчерта, че ИТН е имала две възможности – бързи избори преди месеци или компромиси за стабилност, като партията е предпочела второто.
По думите му „бащите на хаоса“ са Радостин Василев, Асен Василев, Ивайло Мирчев и Костадин Костадинов.
Балабанов допълни, че според ИТН хаосът е бил избор на опозицията.
