ИТН заяви, че хаосът е избор на опозицията, а партията е направила компромис в името на стабилността, каза Станислав Балабанов.

- Реклама -

Той подчерта, че ИТН е имала две възможности – бързи избори преди месеци или компромиси за стабилност, като партията е предпочела второто.

„Постигнахме исторически успех. След като след 11 месеца площадите отново се напълниха, бяхме задължени да чуем гражданите“, заяви Балабанов.

По думите му „бащите на хаоса“ са Радостин Василев, Асен Василев, Ивайло Мирчев и Костадин Костадинов.

„Бащите на хаоса ще се опитат да направят всичко възможно обществото да влезе неподготвено по този път. Какъв е ефектът ще оценим всички вероятно и по джоба си. След като искаха хаос, го получават“, каза още той.

Балабанов допълни, че според ИТН хаосът е бил избор на опозицията.