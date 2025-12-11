Ива Митева: Коалицията беше противоестествена

„Виждате, че ГЕРБ също направиха точно обратното на това, което обещаваха. По същия начин се случиха нещата и с „Има такъв народ“ – те дойдоха да изчегъртват, а това изчегъртване се превърна в замазване. От революционери и бунтари с гняв към статуквото, те се превърнаха в тромави, дебели и скопени откъм свобода политически дядовци“, каза още гостенката.