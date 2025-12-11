НА ЖИВО
          Ива Митева: Коалицията беше противоестествена

          „Коалицията беше противоестествена и всеки от участващите в нея направи обратното на онова, което ни обещаваше по време на изборите.“

          Това каза бившият председател на парламента Ива Митева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Митева се върна малко назад, припомняйки 2009-а година, когато ГЕРБ говорели, че имат непоколебима воля за нова политика и за нови лица в управлението.

          „Виждате, че ГЕРБ също направиха точно обратното на това, което обещаваха. По същия начин се случиха нещата и с „Има такъв народ“ – те дойдоха да изчегъртват, а това изчегъртване се превърна в замазване. От революционери и бунтари с гняв към статуквото, те се превърнаха в тромави, дебели и скопени откъм свобода политически дядовци“, каза още гостенката.

          Митева се върна малко назад, припомняйки 2009-а година, когато ГЕРБ говорели, че имат непоколебима воля за нова политика и за нови лица в управлението.

          „Виждате, че ГЕРБ също направиха точно обратното на това, което обещаваха. По същия начин се случиха нещата и с „Има такъв народ“ – те дойдоха да изчегъртват, а това изчегъртване се превърна в замазване. От революционери и бунтари с гняв към статуквото, те се превърнаха в тромави, дебели и скопени откъм свобода политически дядовци“, каза още гостенката.

