„Хората не искат повече да се продължава по този начин“, заяви категорично председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов на влизане в сградата на Народното събрание.

Според него липсата на оставка от страна на кабинета ще доведе до неизбежна ескалация на напрежението в обществото.

Коментарът на Михайлов идва след масовите протести вчера, които обхванаха не само София, но и редица други градове в страната. Той подчерта, че след подобна вълна на недоволство политическите сили трябва да преосмислят поведението си и да се вслушат в исканията на гражданите.

„Ако кабинетът не подаде оставка, напрежението ще ескалира“, предупреди лидерът на „Величие“.

Той прогнозира и появата на нова партия при евентуални предсрочни избори, което според него би предизвикало значително разместване на политическите пластове в парламента.

Развръзката предстои днес в 13:30 часа, когато депутатите ще гласуват по проекта за гласуване на недоверие към Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков. Процедурата бе инициирана миналия петък от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и получи подкрепата на формациите „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“.