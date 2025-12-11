НА ЖИВО
          Ивелин Михайлов: Напрежението ще ескалира, ако кабинетът не подаде оставка

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          „Хората не искат повече да се продължава по този начин“,

          заяви категорично председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов на влизане в сградата на Народното събрание.

          Според него липсата на оставка от страна на кабинета ще доведе до неизбежна ескалация на напрежението в обществото.

          Коментарът на Михайлов идва след масовите протести вчера, които обхванаха не само София, но и редица други градове в страната. Той подчерта, че след подобна вълна на недоволство политическите сили трябва да преосмислят поведението си и да се вслушат в исканията на гражданите.

          „Ако кабинетът не подаде оставка, напрежението ще ескалира“,

          предупреди лидерът на „Величие“.
          Той прогнозира и появата на нова партия при евентуални предсрочни избори, което според него би предизвикало значително разместване на политическите пластове в парламента.

          Развръзката предстои днес в 13:30 часа, когато депутатите ще гласуват по проекта за гласуване на недоверие към Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков. Процедурата бе инициирана миналия петък от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и получи подкрепата на формациите „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“.

          Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене въпреки спорната процедура

          Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщи репортер на БГНЕС. Законопроектът бе подкрепен със 122 гласа...
          Емануил Йорданов: Държавата има спешна нужда от избори, хората преминаха прага на търпението

          Държавата има необходимост от провеждане на избори и нищо друго, заяви категорично пред БНР бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов.
          СДВР предотврати ескалация в София: Десетки задържани след опит за провокации пред ДПС

          СДВР успешно овладя напрежението в центъра на София, след като група млади мъже с маски направи опит да достигне до офиса на ДПС на улица „Врабча“.

