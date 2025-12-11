Иво Сиромахов:„Иди си с мир, Слави. Утре вече ще е късно.“

В публичното пространство се появи емоционално обръщение, насочено към лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов, в което авторът задава серия от въпроси за политическото му поведение и ролята му в актуалната политическа ситуация. Текстът предизвика широки реакции в социалните мрежи и в обществения дебат.
В обръщението се поставят под съмнение действията на Трифонов и неговата позиция спрямо управляващите партии. Авторът го призовава да се изправи пред избирателите си и да даде обяснение за политическите решения на формацията му.
В текста се отправят критики, че лидерът на ИТН е излъгал избирателите, с които е обещавал дистанция от Борисов и Пеевски.
Накрая завършва с призив Трифонов да се оттегли от политиката:
Обръщението се разпространява активно онлайн и отразява нарастващото обществено напрежение около ролята на партията „Има такъв народ“ в настоящата политическа конфигурация.
