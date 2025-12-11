НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          НачалоБългарияПолитика

          Явор Куюмджиев: Оставката на кабинета „Желязков“ няма да спре еврото, а за „Лукойл“ се търси удобен купувач

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев коментира пред „Нова нюз“ актуалната политическа и икономическа ситуация в страната, като акцентира върху оставката на кабинета „Желязков“ и бъдещето на рафинерията „Лукойл“. Според него действията на лидера на ГЕРБ следват познат модел.

          „Бойко Борисов е известен с високата чувствителност към протести. И преди сме виждали Борисов да подава оставка, така че няма нищо учудващо“, заяви Куюмджиев.

          Енергийният експерт изрази спокойствие относно процеса по приемане на единната европейска валута. Той е категоричен, че политическите сътресения няма да дерайлират икономическата интеграция, тъй като институциите продължават да функционират.

          „Отдавна се подготвяме за влизането на еврото и не мисля, че трябва да има проблеми след оставката и не вярвам нещо да се случи. Покачването на цените вече се случи, а и КЗК, КЗП си работят. Не вярвам някакви хаотични и кризисни неща да се случат“, добави той.

          По темата с продажбата на активите на „Лукойл“, Куюмджиев обърна внимание на ролята на американската администрация и удължените срокове за сделката.

          „Очевидно „Лукойл“ не могат да си продадат чуждестранните активи до утре. Това е причината САЩ да удължи крайния срок за преговори до 17-ти януари 2026 г.“, обясни бившият заместник-министър.

          Той прогнозира, че рафинерията вероятно ще получи нова дерогация, за да се осъществи плавен преход към нов собственик.

          „Явно има някаква договорка „Лукойл“ да не бъде смазан, а просто да се намери купувач, който да е угоден на американската администрация. Много е вероятно в „Лукойл“ вече да са получили разрешение от OFAC за евентуален бъдещ купувач“, заключи Куюмджиев.

          Бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев коментира пред „Нова нюз“ актуалната политическа и икономическа ситуация в страната, като акцентира върху оставката на кабинета „Желязков“ и бъдещето на рафинерията „Лукойл“. Според него действията на лидера на ГЕРБ следват познат модел.

          „Бойко Борисов е известен с високата чувствителност към протести. И преди сме виждали Борисов да подава оставка, така че няма нищо учудващо“, заяви Куюмджиев.

          Енергийният експерт изрази спокойствие относно процеса по приемане на единната европейска валута. Той е категоричен, че политическите сътресения няма да дерайлират икономическата интеграция, тъй като институциите продължават да функционират.

          „Отдавна се подготвяме за влизането на еврото и не мисля, че трябва да има проблеми след оставката и не вярвам нещо да се случи. Покачването на цените вече се случи, а и КЗК, КЗП си работят. Не вярвам някакви хаотични и кризисни неща да се случат“, добави той.

          По темата с продажбата на активите на „Лукойл“, Куюмджиев обърна внимание на ролята на американската администрация и удължените срокове за сделката.

          „Очевидно „Лукойл“ не могат да си продадат чуждестранните активи до утре. Това е причината САЩ да удължи крайния срок за преговори до 17-ти януари 2026 г.“, обясни бившият заместник-министър.

          Той прогнозира, че рафинерията вероятно ще получи нова дерогация, за да се осъществи плавен преход към нов собственик.

          „Явно има някаква договорка „Лукойл“ да не бъде смазан, а просто да се намери купувач, който да е угоден на американската администрация. Много е вероятно в „Лукойл“ вече да са получили разрешение от OFAC за евентуален бъдещ купувач“, заключи Куюмджиев.

          Последвайте Евроком в Google News

