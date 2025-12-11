НА ЖИВО
          Политика

          КАБИНЕТЪТ ПАДНА: Отваряне на „домовата книга", консултации, мандати и нови избори

          Снимка: БГНЕС
          След оставката на кабинета „Желязков“ политическата динамика в София отново се премести към институцията на държавния глава. На фона на разпокъсания парламент и липсата на ясно мнозинство, президентът Румен Радев се оказва в центъра на следващата важна стъпка – дали да се търси нов кабинет в рамките на този парламент или да се пристъпи към служебно управление.

          По-рано през деня Радев коментира лаконично:

          „Днес думата е на парламента.“

          Изявление, което ясно подчертава, че първият ход принадлежи на депутатите, въпреки че президентът вече нееднократно настоя за предсрочни избори и определи управлението като „бламирано“ в обръщение към нацията.

          Конституционният път: от мандатите до „домовата книга“

          След официалното гласуване на оставката в Народното събрание започват конституционните процедури по връчване на трите мандата. Ако и този цикъл се окаже неуспешен, държавният глава ще бъде изправен пред избор от т.нар. „домова книга“ – списък с допустими фигури, измежду които може да назначи служебен премиер.

          В него тази година присъстват и нови имена, включително председателят на НС Рая Назарян, която съвсем наскоро пое поста отново. Това отваря допълнителен политически пласт в ситуация, в която всяко решение може да наклони баланса между институциите.

          Съгласно Конституцията кандидатите за служебен министър-председател могат да бъдат:

          • Председателят на Народното събрание
          • Управителят или подуправителите на БНБ
          • Омбудсманът или негов заместник
          • Председателят на Сметната палата
          • Заместник-председателите на Сметната палата

          Избор с институционална тежест

          Румен Радев вече е назначавал няколко служебни кабинета, но настоящата ситуация поставя пред него различен контекст – фрагментиран парламент, силно обществено недоверие и отчетлив политически сблъсък между институциите.

          Който и да бъде избран за служебен премиер, това ще изпрати ясен сигнал за посоката, в която президентът вижда управлението в следващите месеци – от организацията на изборите до стабилизирането на държавната администрация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Българското градинарство официално влезе в унгарския регистър

          Златина Петкова -
          Традицията на българското градинарство официално влезе в унгарския регистър. За това разказаха повече в предаването "Делници" с водещ Николай Колев гостите д-р Диана Митева...
          Политика

          Михайлов: Оставката е решение на Борисов, Пеевски бил изненадан

          Пламена Ганева -
          Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов коментира пред БНР, че падането на кабинета „Желязков“ е лично решение на Бойко Борисов, а не координирана стъпка на...
          Политика

          Два протеста, един хаос: ПП–ДБ искат оставката на пловдивския кмет

          Пламена Ганева -
          Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ поиска незабавната оставка на кмета на Пловдив Костадин Димитров, след като два паралелни протеста се насладиха на едно...

