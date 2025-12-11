КАБИНЕТЪТ ПАДНА: Отваряне на „домовата книга“, консултации, мандати и нови избори

След оставката на кабинета „Желязков“ политическата динамика в София отново се премести към институцията на държавния глава. На фона на разпокъсания парламент и липсата на ясно мнозинство, президентът Румен Радев се оказва в центъра на следващата важна стъпка – дали да се търси нов кабинет в рамките на този парламент или да се пристъпи към служебно управление.

По-рано през деня Радев коментира лаконично:

„Днес думата е на парламента.“

Изявление, което ясно подчертава, че първият ход принадлежи на депутатите, въпреки че президентът вече нееднократно настоя за предсрочни избори и определи управлението като „бламирано“ в обръщение към нацията.

Конституционният път: от мандатите до „домовата книга“

След официалното гласуване на оставката в Народното събрание започват конституционните процедури по връчване на трите мандата. Ако и този цикъл се окаже неуспешен, държавният глава ще бъде изправен пред избор от т.нар. „домова книга“ – списък с допустими фигури, измежду които може да назначи служебен премиер.

В него тази година присъстват и нови имена, включително председателят на НС Рая Назарян, която съвсем наскоро пое поста отново. Това отваря допълнителен политически пласт в ситуация, в която всяко решение може да наклони баланса между институциите.

Съгласно Конституцията кандидатите за служебен министър-председател могат да бъдат:

Председателят на Народното събрание

Управителят или подуправителите на БНБ

Омбудсманът или негов заместник

Председателят на Сметната палата

Заместник-председателите на Сметната палата

Избор с институционална тежест

Румен Радев вече е назначавал няколко служебни кабинета, но настоящата ситуация поставя пред него различен контекст – фрагментиран парламент, силно обществено недоверие и отчетлив политически сблъсък между институциите.

Който и да бъде избран за служебен премиер, това ще изпрати ясен сигнал за посоката, в която президентът вижда управлението в следващите месеци – от организацията на изборите до стабилизирането на държавната администрация.