НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Какъв ще е размерът на средната пенсия през 2026 г.?

          0
          70
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г. Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов по време на дебатите на първо четене по прекроения бюджет на ДОО, предаде „Фокус“.

          - Реклама -

          Средната пенсия за сектор „Сигурност“ ще бъде значително по-висока – 943 евро.

          Комисията в НС одобри Бюджет 2026 на ДОО на първо четене Комисията в НС одобри Бюджет 2026 на ДОО на първо четене

          От 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, като предварителните разчети прогнозират увеличение между 7 и 8%.
          От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро, като толкова ще бъде и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Максималният осигурителен доход от същата дата се определя на 2300 евро, което е леко понижение спрямо изтегления проектобюджет на ДОО за 2026 г.

          Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица остава 9,21 евро, а максималният54,78 евро.

          460 евро майчинство: Голямото увеличение за родителите през 2026! 460 евро майчинство: Голямото увеличение за родителите през 2026!

          Запазва се периодът на изплащане на обезщетението за бременност и раждане410 дни.
          Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се увеличи от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро (900 лв.).

          При завръщане на работа преди изтичане на отпуска родителите ще получават 75% от обезщетението, вместо досегашните 50%.

          Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г. Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов по време на дебатите на първо четене по прекроения бюджет на ДОО, предаде „Фокус“.

          - Реклама -

          Средната пенсия за сектор „Сигурност“ ще бъде значително по-висока – 943 евро.

          Комисията в НС одобри Бюджет 2026 на ДОО на първо четене Комисията в НС одобри Бюджет 2026 на ДОО на първо четене

          От 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, като предварителните разчети прогнозират увеличение между 7 и 8%.
          От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро, като толкова ще бъде и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Максималният осигурителен доход от същата дата се определя на 2300 евро, което е леко понижение спрямо изтегления проектобюджет на ДОО за 2026 г.

          Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица остава 9,21 евро, а максималният54,78 евро.

          460 евро майчинство: Голямото увеличение за родителите през 2026! 460 евро майчинство: Голямото увеличение за родителите през 2026!

          Запазва се периодът на изплащане на обезщетението за бременност и раждане410 дни.
          Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се увеличи от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро (900 лв.).

          При завръщане на работа преди изтичане на отпуска родителите ще получават 75% от обезщетението, вместо досегашните 50%.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Цветанов: Борисов държи ГЕРБ като заложник

          Десислава Димитрова -
          Лидерът на „Републиканци за България“ и бивш заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов излезе с остра позиция относно масовия протест в София, който събра над 150 000 граждани.
          Политика

          Скандал в парламента: Енергийната комисия прие бюджета в 8 сутринта под натиска на протести

          Десислава Димитрова -
          Парламентарната Комисия по енергетика одобри Законопроекта за държавния бюджет по време на извънредно ранно заседание, започнало в 8:00 часа тази сутрин, информира БНР.
          Крими

          Мъж от „Овча купел“ задържан за побой и заплаха с нож към жена

          Георги Петров -
          По искане на Софийската районна прокуратура съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – на 37-годишен мъж, обвинен в нанасяне на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions