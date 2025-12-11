НА ЖИВО
          Калина Андролова: Протестиращите от „Поколение Z“ са употребени, Петков и Василев удариха дъното

          Снимка: БГНЕС
          Журналистът и политически анализатор Калина Андролова публикува остър коментар в социалните мрежи, насочен срещу участието на младежи от „Поколение Z“ в протести в подкрепа на лидерите на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и Асен Василев. Според нея студентите често биват използвани като инструмент в „технологията на цветните революции“, като за целта се ангажират масмедии, университети и неправителствени организации.

          Андролова изразява тезата, че Петков и Василев са претърпели пълен провал във властта, който прави невъзможно политическото им възкресение, независимо от подкрепата на младите. Тя подчертава, че двамата лидери са били политическият резултат от предишни масови протести, и определя като липса на разсъдък решението на младото поколение да ги последва отново.

          „Кабинетът на Кирил Петков обърна държавата с хастара навън, направи една кошница с безобразия, разтури енергийната сигурност, емитира дългове, наруши финансовата дисциплина“, пише Андролова.

          Тя акцентира върху начина на управление, при който държавният апарат е третиран непрофесионално, като посочва примера с началника на кабинета Лена Бориславова, която според нея е „пишела смс-и на службите“, консумирайки власт без познаване на механизмите на системата.

          Анализаторът критикува остро и дипломатическите ходове на бившия премиер, включително изгонването на руски дипломати без спазване на процедурите и посещението при турския президент Реджеп Тайип Ердоган, придружен от лица без съответния ранг. В сферата на енергетиката Андролова определя действията на Петков като „абсолютното дъно“. Тя оспорва твърденията за евтин американски газ, заявявайки, че част от договорените количества са останали в Турция или в хранилището в Чирен на цени, струващи на данъкоплатците стотици милиони.

          По отношение на младото поколение Андролова прогнозира, че то ще потъне в „експресивен индивидуализъм“ и ще реагира първосигнално на призиви за борба с мафията, без да осъзнава, че е част от „технологията на употребените“.

          В заключение тя коментира бъдещето на политическата конфигурация, обвързвайки падането на кабинета не с протестите, а с геополитическите процеси и ролята на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, който според нея трябва да намери „споделена власт в Европа“ и да приложи нова американска концепция за мирно съществуване.

          - Реклама -

