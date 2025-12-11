НА ЖИВО
          - Реклама -
          Каракас определи действията на Вашингтон като „международно пиратство" след задържан танкер

          Снимка: nationaltoday.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Венецуелските власти отправиха тежки обвинения към Съединените щати, определяйки действията им като „нагла кражба“. Острата реакция на Каракас дойде непосредствено след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп съобщи за задържането на голям петролен танкер, намиращ се край бреговете на латиноамериканската страна.

          В официална позиция на Министерството на външните работи на Венецуела се посочва, че страната „остро осъжда и порицава това, което представлява нагла кражба и акт на международно пиратство, публично обявен от президента на Съединените щати“.

