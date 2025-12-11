Венецуелските власти отправиха тежки обвинения към Съединените щати, определяйки действията им като „нагла кражба“. Острата реакция на Каракас дойде непосредствено след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп съобщи за задържането на голям петролен танкер, намиращ се край бреговете на латиноамериканската страна.
Каракас определи действията на Вашингтон като „международно пиратство“ след задържан танкер
