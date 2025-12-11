НА ЖИВО
          Ким Чен Ун отдаде почит на починалия руски посланик в Пхенян

          Снимка: Korean Central News Agency, Yonhap News
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун, придружен от висши държавни служители, посети руското посолство в Пхенян, за да изрази своите съболезнования по повод кончината на дългогодишния ръководител на дипломатическата мисия на Москва.

          Корейската централна информационна агенция (KCNA) информира, че посещението се е състояло на 10 декември. Този жест подчертава задълбочаването на двустранните отношения между Северна Корея и Русия, особено след началото на конфликта в Украйна.

          На 8 декември официална Москва съобщи, че посланик Александър Мацегора е починал през уикенда на 70-годишна възраст. По време на траурната церемония в посолството Ким Чен Ун положи цветя и запази минута мълчание в памет на дипломата. Сред присъстващите официални лица беше и висшият военен служител Пак Йон Чон, предаде KCNA.

          Александър Мацегора заемаше поста посланик от 2014 г., а професионалният му път включваше позициите на съветник в посолството и заместник-ръководител на отдела за Азия в руското външно министерство. Мандатът му се характеризираше със значително затопляне на отношенията между двете държави, достигащо нива, невиждани от епохата на Съветския съюз. Показателно за това сближаване бе посещението на руския президент Владимир Путин в Пхенян през 2024 г. — първата му визита там от над две десетилетия.

          В своето обръщение в посолството Ким Чен Ун заяви, че е

          „дълбока скръб и голяма загуба да се загуби посланикът в момент, когато се открива важна историческа фаза в развитието на отношенията между двете страни“.

