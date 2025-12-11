Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун, придружен от висши държавни служители, посети руското посолство в Пхенян, за да изрази своите съболезнования по повод кончината на дългогодишния ръководител на дипломатическата мисия на Москва.

- Реклама -

Корейската централна информационна агенция (KCNA) информира, че посещението се е състояло на 10 декември. Този жест подчертава задълбочаването на двустранните отношения между Северна Корея и Русия, особено след началото на конфликта в Украйна.

На 8 декември официална Москва съобщи, че посланик Александър Мацегора е починал през уикенда на 70-годишна възраст. По време на траурната церемония в посолството Ким Чен Ун положи цветя и запази минута мълчание в памет на дипломата. Сред присъстващите официални лица беше и висшият военен служител Пак Йон Чон, предаде KCNA.

Александър Мацегора заемаше поста посланик от 2014 г., а професионалният му път включваше позициите на съветник в посолството и заместник-ръководител на отдела за Азия в руското външно министерство. Мандатът му се характеризираше със значително затопляне на отношенията между двете държави, достигащо нива, невиждани от епохата на Съветския съюз. Показателно за това сближаване бе посещението на руския президент Владимир Путин в Пхенян през 2024 г. — първата му визита там от над две десетилетия.

В своето обръщение в посолството Ким Чен Ун заяви, че е