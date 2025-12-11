НА ЖИВО
           „Клещите" при Лиман се затварят, руската армия се закрепи в източните покрайнини на града и настъпва към Северски Донец

          Руските клещи при Лиман се затварят
          Руските клещи при Лиман се затварят
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          През втората половина на ноември гвардейски части от руската групировка войски „Запад“ са успели да консолидират позициите си в източните покрайнини на Лиман и значително са разширили зоната си на контрол в парка Свети гори, пише „Рибар“. На противоположния фланг руски щурмови части настъпват по линията Яровая-Дробишево с цел да достигнат река Северски Донец.

          Как се развиха боевете:

          На западния фланг, до 21 ноември, след няколко седмици боеве, руските войски превзеха Новоселовка и скоро вклиниха в линиите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на подстъпите към Александровка.

          В началото на декември руски щурмови групи пробиха до покрайнините на Яровая и също така консолидираха позициите си в северната част на Дробишево.

          Едновременно с това, в централния сектор, руските войски установиха контрол над Ставки и издигнаха националния флаг в селото.

          След това, по време на няколко атаки от Заречное, те хванаха украински формирования в капан между двете населени места.

          На източния фланг, до 21 ноември, части на 25-та армия установиха контрол над по-голямата част от село Масляковка, което е част от Лиман, а също така окончателно поставиха под контрол Ямпол.

          До края на месеца, след като се закрепиха на пясъчна кариера Краснолиманская, руските войски започнаха атаки към Диброво и затвърдиха позициите си в покрайнините на селото.

          Заслужава да се отбележи леко забавяне на настъплението на руските въоръжени сили към самия Лиман. Само изолирани щурмови групи от гората на изток проникват в града. Междувременно, по линията Заречное-Ставки, руските войски са съсредоточени върху ликвидацията на останалите вклинявания на ВСУ.

          Вероятно в близко бъдеще вниманието на групировка „Запад“ ще бъде насочено към фланговете на града, за да изолират гарнизона му от доставки и подкрепления. Преди това, подобни тактики вече доведоха до превземането на много населени места от руската армия.

