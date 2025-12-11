През втората половина на ноември гвардейски части от руската групировка войски „Запад“ са успели да консолидират позициите си в източните покрайнини на Лиман и значително са разширили зоната си на контрол в парка Свети гори, пише „Рибар“. На противоположния фланг руски щурмови части настъпват по линията Яровая-Дробишево с цел да достигнат река Северски Донец.

Как се развиха боевете:

На западния фланг, до 21 ноември, след няколко седмици боеве, руските войски превзеха Новоселовка и скоро вклиниха в линиите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на подстъпите към Александровка.

В началото на декември руски щурмови групи пробиха до покрайнините на Яровая и също така консолидираха позициите си в северната част на Дробишево.

Едновременно с това, в централния сектор, руските войски установиха контрол над Ставки и издигнаха националния флаг в селото.

След това, по време на няколко атаки от Заречное, те хванаха украински формирования в капан между двете населени места.

На източния фланг, до 21 ноември, части на 25-та армия установиха контрол над по-голямата част от село Масляковка, което е част от Лиман, а също така окончателно поставиха под контрол Ямпол.

До края на месеца, след като се закрепиха на пясъчна кариера Краснолиманская, руските войски започнаха атаки към Диброво и затвърдиха позициите си в покрайнините на селото.

Заслужава да се отбележи леко забавяне на настъплението на руските въоръжени сили към самия Лиман. Само изолирани щурмови групи от гората на изток проникват в града. Междувременно, по линията Заречное-Ставки, руските войски са съсредоточени върху ликвидацията на останалите вклинявания на ВСУ.

Вероятно в близко бъдеще вниманието на групировка „Запад“ ще бъде насочено към фланговете на града, за да изолират гарнизона му от доставки и подкрепления. Преди това, подобни тактики вече доведоха до превземането на много населени места от руската армия.