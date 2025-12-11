Конгресът на САЩ одобри военен бюджет за 900 милиарда долара, Украйна получава 800 милиона

Камарата на представителите на САЩ одобри Закона за бюджета на националната отбрана (NDAA) за фискалната 2026 година, който предвижда общ военен бюджет от 900 милиарда долара, от които 800 милиона долара са предназначени за подкрепа на Украйна. Гласуването се проведе в сряда вечерта, вашингтонско време, пише The ​​Guardian.

Приетият документ поставя специален акцент върху европейската сигурност. NDAA забранява намаляването на американските войски в Европа до по-малко от 76 000 за периоди, по-дълги от 45 дни, и блокира извеждането на ключово военно оборудване от континента.

„Президентът Тръмп и републиканците в Конгреса възстановяват силата на Америка, подкрепят нашите съюзници и гарантират, че САЩ остават най-мощната армия в света“, заяви председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън преди гласуването.