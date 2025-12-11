„I Am – Somebody“. Този стих, чийто превод носи смисъла „Аз съм някой“, е отправната точка в емоционален коментар на Константин Мишев. Бившият кореспондент на „Свободна Европа“, който припомня, че е отразявал кампанията на пастор Джеси Джаксън през 1988 г., използва тази историческа препратка, за да направи аналогия с актуалната политическа ситуация в България.
В своята публикация Мишев отправя тежки обвинения към съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков, когото нарича „фашизоиден“. Поводът за острата реакция е нощта, в която според автора Петков е „насъскал тълпата да атакува централата на ДПС“, след което са започнали палежи. Според общественика тези действия представляват директен опит за подкопаване на етническия мир в страната.
Мишев подчертава факта, че формацията „ДПС-Ново начало“ не е част от управляващата коалиция, но въпреки това се е превърнала в удобна мишена.
Основният акцент в анализа е поставен върху защита на достойнството на малцинствените групи. Авторът се обръща директно към мюсюлманите и ромите в България с думите:
Той настоява, че бъдещето зависи от тях, а не от „стоманения поглед на подстрекателя на погрома“.
Коментарът завършва с предупреждение, че атаката не е само срещу движимото и недвижимо имущество, а срещу самите хора с различна етническа принадлежност и вяра.
