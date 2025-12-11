НА ЖИВО
          Константин Мишев: Кирил Петков се опитва да разруши етническия мир, атакувайки ДПС

          Снимка: БГНЕС
          I Am – Somebody“. Този стих, чийто превод носи смисъла „Аз съм някой“, е отправната точка в емоционален коментар на Константин Мишев. Бившият кореспондент на „Свободна Европа“, който припомня, че е отразявал кампанията на пастор Джеси Джаксън през 1988 г., използва тази историческа препратка, за да направи аналогия с актуалната политическа ситуация в България.

          В своята публикация Мишев отправя тежки обвинения към съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков, когото нарича „фашизоиден“. Поводът за острата реакция е нощта, в която според автора Петков е „насъскал тълпата да атакува централата на ДПС“, след което са започнали палежи. Според общественика тези действия представляват директен опит за подкопаване на етническия мир в страната.

          Мишев подчертава факта, че формацията „ДПС-Ново начало“ не е част от управляващата коалиция, но въпреки това се е превърнала в удобна мишена.

          „Да се атакува централата на партия, където има много турци, помаци и цигани, е много удобно за тълпата“, пише той, сравнявайки реакциите на хората с тези на „кучето на Павлов“.

          Основният акцент в анализа е поставен върху защита на достойнството на малцинствените групи. Авторът се обръща директно към мюсюлманите и ромите в България с думите:

          „Вие сте личности. Вие не сте втора категория граждани на нашата България“.

          Той настоява, че бъдещето зависи от тях, а не от „стоманения поглед на подстрекателя на погрома“.

          Коментарът завършва с предупреждение, че атаката не е само срещу движимото и недвижимо имущество, а срещу самите хора с различна етническа принадлежност и вяра.

          „Помнете! Вие сте някои. Не по-лоши от мен или от фашизоидите“, заключава Мишев, припомняйки борбата за граждански права чрез образите на Мартин Лутер Кинг и Джеси Джаксън.

