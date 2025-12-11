Корнелия Нинова: Мисля, че няма да има ново правителство до края на годината

Това каза председателят на ПП „Непокорна България“ Корнелия Нинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Нинова правителството, което беше създадено, както и настоящото мнозинство, което можело да се опита да ес прегрупира, било излъгало всички свои избиратели.
