Костадинов: „България на олигарсите и мутрите току-що умря“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи драматично изявление, в което обяви, че според него „България току-що е умряла“ и че страната се нуждае от изцяло нов политически морал и елит, съобщи NOVINI.BG.

„Нов морал, нов политически елит. Това ѝ трябва на България", подчерта Костадинов, като допълни, че според него случващото се през последните 30 години трябва да бъде прекратено.

Той заяви, че е необходимо преосноваване на българската държава, без да прогнозира кои партии биха участвали в управлението занапред.