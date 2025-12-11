Костадинов: „България на олигарсите и мутрите току-що умря“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи драматично изявление, в което обяви, че според него „България току-що е умряла“ и че страната се нуждае от изцяло нов политически морал и елит, съобщи NOVINI.BG.
Той заяви, че е необходимо преосноваване на българската държава, без да прогнозира кои партии биха участвали в управлението занапред.
Министър-председателят Росен Желязков официално депозира оставката на водения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание.
До избирането на нов кабинет правителството на Желязков...