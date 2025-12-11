Костадинов: Управлението пада, въпросът е само кога

Че управлението е към края си се говори от седмици, но големият въпрос остава кога точно това ще се случи – до Нова година или, както според много признаци е по-вероятно, след 1 януари. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в студиото на „Здравей, България“.

Той подчерта, че лично е присъствал на големия протест в четвъртък, но въпреки мащаба му не очаква управляващите да променят позицията си и да подадат оставка. Костадинов припомни, че подобно нещо се е случвало само веднъж – през 1997 г., когато БСП отказа да състави кабинет с втория мандат.

„Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест. Ние неслучайно ги наричаме ‘коалиция Наглите’. Помните кои бяха ‘Наглите’ — престъпна групировка, която отвличаше хора и им режеше части от телата. Това в момента прави правителството — отвлича нашия народ и го реже част по част“, заяви той.



Лидерът на „Възраждане“ е убеден, че кабинетът ще падне скоро, защото според него управляващите са загубили морална и политическа легитимност.