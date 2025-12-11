НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Костадинов: Управлението пада, въпросът е само кога

          1
          76
          Костадин Костадинов
          Костадин Костадинов
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Че управлението е към края си се говори от седмици, но големият въпрос остава кога точно това ще се случи – до Нова година или, както според много признаци е по-вероятно, след 1 януари. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в студиото на „Здравей, България“.

          - Реклама -

          Той подчерта, че лично е присъствал на големия протест в четвъртък, но въпреки мащаба му не очаква управляващите да променят позицията си и да подадат оставка. Костадинов припомни, че подобно нещо се е случвало само веднъж – през 1997 г., когато БСП отказа да състави кабинет с втория мандат.

          „Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест. Ние неслучайно ги наричаме ‘коалиция Наглите’. Помните кои бяха ‘Наглите’ — престъпна групировка, която отвличаше хора и им режеше части от телата. Това в момента прави правителството — отвлича нашия народ и го реже част по част“, заяви той.

          Лидерът на „Възраждане“ е убеден, че кабинетът ще падне скоро, защото според него управляващите са загубили морална и политическа легитимност.

          „Страхът се вижда в погледа им. При тях обаче има други фактори, които са по-важни. Факторът е Пеевски. Пеевски е началникът на правителството. Той е началникът на Борисов“, каза още Костадинов.

          Че управлението е към края си се говори от седмици, но големият въпрос остава кога точно това ще се случи – до Нова година или, както според много признаци е по-вероятно, след 1 януари. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в студиото на „Здравей, България“.

          - Реклама -

          Той подчерта, че лично е присъствал на големия протест в четвъртък, но въпреки мащаба му не очаква управляващите да променят позицията си и да подадат оставка. Костадинов припомни, че подобно нещо се е случвало само веднъж – през 1997 г., когато БСП отказа да състави кабинет с втория мандат.

          „Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест. Ние неслучайно ги наричаме ‘коалиция Наглите’. Помните кои бяха ‘Наглите’ — престъпна групировка, която отвличаше хора и им режеше части от телата. Това в момента прави правителството — отвлича нашия народ и го реже част по част“, заяви той.

          Лидерът на „Възраждане“ е убеден, че кабинетът ще падне скоро, защото според него управляващите са загубили морална и политическа легитимност.

          „Страхът се вижда в погледа им. При тях обаче има други фактори, които са по-важни. Факторът е Пеевски. Пеевски е началникът на правителството. Той е началникът на Борисов“, каза още Костадинов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бюджет на ДОО влязъл в НС без решение на комисията, ПП–ДБ поиска оставки

          Георги Петров -
          От ПП–ДБ сигнализираха за сериозно процедурно нарушение в Народното събрание, след като бюджетът на Държавното обществено осигуряване беше внесен за обсъждане в пленарната зала,...
          Политика

          Петър Петров: Икономически интереси бавят кръвните проби на шофьорите

          Десислава Димитрова -
          Петър Петров от парламентарната група на "Възраждане" изложи пред медиите в кулоарите на Народното събрание още един аргумент, поради който политическата сила ще подкрепи вота на недоверие към кабинета "Желязков".
          Политика

          Асен Василев: Хората ясно казаха „Оставка“ – страната няма време за отлагане

          Георги Петров -
          Асен Василев определи като неуспешен опита на правителството да омаловажи общественото недоволство, след като премиерът Борисов посочи, че протестите били насочени към бюджета. Според...

          1 коментар

          1. Костадинов, организирай протести за лева, не се мотай и не слугувай на ПП-тата и мирчевците. Има още време, трябва да се борим до последно.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions