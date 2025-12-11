Костадинов: Управлението пада, въпросът е само кога

Че управлението е към края си се говори от седмици, но големият въпрос остава кога точно това ще се случи – до Нова година или, както според много признаци е по-вероятно, след 1 януари. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в студиото на „Здравей, България“.
Той подчерта, че лично е присъствал на големия протест в четвъртък, но въпреки мащаба му не очаква управляващите да променят позицията си и да подадат оставка. Костадинов припомни, че подобно нещо се е случвало само веднъж – през 1997 г., когато БСП отказа да състави кабинет с втория мандат.
Лидерът на „Възраждане“ е убеден, че кабинетът ще падне скоро, защото според него управляващите са загубили морална и политическа легитимност.
Петър Петров от парламентарната група на "Възраждане" изложи пред медиите в кулоарите на Народното събрание още един аргумент, поради който политическата сила ще подкрепи вота на недоверие към кабинета "Желязков".
