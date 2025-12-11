Точно преди 34 години официално е сложен краят на Съветския съюз. След продължителни процеси на разпад, опити за възстановяване на контрола, неуспешен преврат и поредица от провъзгласявания на независимост, съдбата на съюза е решена окончателно на 8 декември 1991 г.

На тази дата лидерите на трите републики – Борис Елцин (Русия), Станислав Шушкевич (Беларус) и Леонид Кравчук (Украйна) – подписват официален акт, с който обявяват, че Съюзът на съветските социалистически републики престава да съществува. Това действие поставя началото на нова геополитическа реалност.

Няколко дни по-късно, на 25 декември 1991 г., съветският президент Михаил Горбачов подава своята оставка, а червеното знаме със сърп и чук спира да се вее над Кремъл.

Разпадането на комунистическата империя, която просъществува почти 70 години, бележи края на световния ред, основан на противопоставянето между СССР и САЩ. Повечето от 15-те съветски републики получават независимост за първи път в историята си и се изправят пред сериозното предизвикателство да изградят своя национална идентичност и стабилна икономика.

На мястото на Съветския съюз възниква нова организация – Общността на независимите държави (ОНД). В нея на равноправни начала членуват 11 бивши съветски републики: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украйна. През декември 1993 г. към общността се присъединява и Грузия.