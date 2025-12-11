НА ЖИВО
          Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

          Кобрата закова 115 кг на официалния медиен кантар, а руснакът тежеше 104.7 кг.

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Регулярният световен шампион в тежка категория на Световната боксова асоциация Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от съперника си Мурат Гасиев преди дългоочаквания им грандиозен сблъсък в Дубай на 12 декември.

          Кобрата закова 115 кг на официалния медиен кантар, а руснакът тежеше 104.7 кг.

          Миналата година срещу Махмуд Чар Пулев беше 114 кг, а същото тегло той е дал днес сутринта на медицинското претегляне. И той, и Гасиев са в оптималните си показатели в този компонент.

          Кобрата залага световната си титла за първи път, след като миналата година я спечели срещу Чар пред 12 хиляди зрители в „Арена София“. Гасиев пък се изправя срещу най-сериозния си съперник в тежка категория в кариерата си.

          На кантара присъстваха гостите легенди на IBA Pro, които ще бъдат край ринга и утре – Дионтей Уайлдър, Джони Нелсън, Шанън Бригс, Сергей Ковальов, Дейв Алън, Дерик Чисора, Бен Уитакър, Джордж Гроувс, Дарън Тил, Пол Смит, Съни Едуардс, Хенри Сехудо и Дюк Макензи.

