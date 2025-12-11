НА ЖИВО
          Политика

          Кутев: „Правителството падна, но играта на ГЕРБ още не е свършила"

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Антон Кутев коментира пред БНР, че макар правителството да е приключило, парламентът продължава да функционира и не е изключено ГЕРБ да опитат да съставят нов кабинет. По думите му решаваща ще бъде ролята на президента и скоростта, с която ще бъдат връчени трите мандата.

          „Не очаквам дълга процедурата, очаквам до средата на януари да приключи завъртането“, посочи той.

          Кутев заяви, че е очаквал по-ранен край на правителството, защото ГЕРБ вече нямали интерес да стоят в него, а ИТН и БСП „нямало какво да губят“.

          „ГЕРБ събори правителството. Това се отлагаше, защото Борисов беше зависим… Ако се беше запазил интересът му, трябваше да подаде оставка преди 2–3 месеца“, каза Кутев.

          Той коментира и ролята на Делян Пеевски след падането на кабинета:

          „Той не става по-слаб, напротив – става по-силен, защото нелегитимните му възможности действат“.

          Кутев допълни, че се надява на по-висока избирателна активност и върховенство на закона. В заключение призна:

          „Не съм убеден, че ГЕРБ няма да направят правителство в това НС“.

