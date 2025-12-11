Кутев: „Правителството падна, но играта на ГЕРБ още не е свършила“

Антон Кутев коментира пред БНР, че макар правителството да е приключило, парламентът продължава да функционира и не е изключено ГЕРБ да опитат да съставят нов кабинет. По думите му решаваща ще бъде ролята на президента и скоростта, с която ще бъдат връчени трите мандата.
Кутев заяви, че е очаквал по-ранен край на правителството, защото ГЕРБ вече нямали интерес да стоят в него, а ИТН и БСП „нямало какво да губят“.
Той коментира и ролята на Делян Пеевски след падането на кабинета:
Кутев допълни, че се надява на по-висока избирателна активност и върховенство на закона. В заключение призна:
