Кузман Илиев: Борисов се опитва да се изплъзне от топлата прегръдка на Пеевски

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според Илиев председателят на ГЕРБ цели също така да си измие ръцете на всичко, което предстои в България след приемането на еврото.
По думите на председателя на ПП „България може“ големият печеливш от провеждането на предсрочни парламентарни избори ще е президентът Румен Радев.
Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според Илиев председателят на ГЕРБ цели също така да си измие ръцете на всичко, което предстои в България след приемането на еврото.
По думите на председателя на ПП „България може“ големият печеливш от провеждането на предсрочни парламентарни избори ще е президентът Румен Радев.