      четвъртък, 11.12.25
          Политика

          Кузман Илиев: Борисов се опитва да се изплъзне от топлата прегръдка на Пеевски

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Борисов се опитва да се изплъзне от топлата прегръдка на Пеевски.“

          Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Илиев председателят на ГЕРБ цели също така да си измие ръцете на всичко, което предстои в България след приемането на еврото.

          „За мен в момента Борисов е разтворил обятия за прегръдка с ПП-ДБ, които направиха протестите и които искаха оставка, но не и нови избори. Нека да видим сега какво предстои между тези нови сглобки“, каза още гостът.

          По думите на председателя на ПП „България може“ големият печеливш от провеждането на предсрочни парламентарни избори ще е президентът Румен Радев.

          „Всички останали, които бяха заедно в сглобката – и Пеевски, и Борисов, и Асен Василев са посърнали като коприва, полята с вряла вода“, каза още гостът.

